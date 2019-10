Jurassic World 3: nel cast anche DeWanda Wise e Mamoudou Athie

Di Pietro Ferraro sabato 19 ottobre 2019

DeWanda Wise e Mamoudou Athie new antry nel cast di "Jurassic World 3".

I casting per Jurassic World 3 sono ufficialmente in corso con due nuovi membri del cast recentemente confermati. DeWanda Wise e Mamoudou Athie sono stati entrambi scelti per ruoli di primo piano nel sesto film del franchise "Jurassic Park" e terzo della serie "Jurassic World". Wise e Athie si uniscono a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che stanno riprendendo i ruoli rispettivamente di Owen Grady e Claire Dearing.

Il cast di "Jurassic World 3" includerà anche Jeff Goldblum, Larua Dern e Sam Neill, che torneranno come Ian Malcolm, Ellie Sattler e Alan Grant, insieme per la prima volta dall'originale Jurassic Park del 1993, ma non reciteranno in cameo ma bensì in ruoli piuttosto consistenti.

DeWanda Wise è nota per il ruolo di Nola Darling in She's Gotta Have It, serie Netflix diretta da Spike Lee, ma l'attrice è apparsa anche in Law & Order - Unità vittime speciali, The Mentalist e più recentemente nella nuova serie The Twilight Zone - Ai confini della realtà. I crediti di Mamoudou Athie includono ruoli in The Circle, The Front Runner - Il vizio del potere, nell'Underwater con Kristen Stewart e in Unicorn Store, esordio alla regia di Brie Larson prodotto da Netflix.

Colin Trevorrow dirigerà "Jurassic World 3" che non ha ancora un titolo ufficiale. Trevorrow ha diretto il primo Jurassic World e ha scritto il sequel dello scorso anno, "Il regno distrutto" diretto da J.A. Bayona. Trevorrow ha scritto "Jurassic World 3" con Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta). Trevorrow ha anche recentemente diretto il cortometraggio live-action, Battle at Big Rock, che si svolge dopo gli eventi de "Il regno distrutto" e racconta cosa è accaduto dopo la fuga dei dinosauri che ora vivono allo stato brado sul territorio americano.

I due film di "Jurassic World" hanno incassato insieme oltre due miliardi di dollari nel mondo. "Jurassic World 3" arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.

Fonte: Variety