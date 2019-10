Stasera in tv: "Nella valle della violenza" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 20 ottobre 2019

Rete 4 stasera propone "Nella valle della violenza", film western del 2016 diretto da Ti West e interpretato da Ethan Hawke, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan e John Travolta.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ethan Hawke: Paul

Taissa Farmiga: Mary-Anne

James Ransone: Gilly Martin

Karen Gillan: Ellen

John Travolta: Marshal Clyde Martin

Burn Gorman: Prete

Toby Huss: Harris

Larry Fessenden: Roy

Tommy Nohilly: Botte

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Paul

Rossa Caputo: Mary-Anne

Emiliano Coltorti: Gilly Martin

Francesca Manicone: Ellen

Roberto Chevalier: Marshal Clyde Martin

Nanni Baldini: Prete

Stefano Benassi: Harris

Roberto Stocchi: Roy





La trama

Un misterioso vagabondo di nome Paul (Ethan Hawke) e il suo cane Abbie (Jumpy) si fanno strada verso il Messico attraverso l'arido deserto del vecchio West. Nel tentativo di accorciare il loro viaggio tagliano attraverso il centro di una grande valle e finiscono nella città dimenticata di Denton. "La valle della violenza", come viene soprannominata dalla gente del posto, è una città mineraria una volta popolare e ora quasi abbandonata, controllata da un gruppo di sfacciati e idioti disadattati, primo fra tutti l'apparentemente intoccabile Gilly (James Ransone) che è il figlio combinaguai dell'implacabile sceriffo della città (John Travolta). Quando la tensione sale tra Paul e Gilly, gli ultimi abitanti di Denton saranno testimoni di un atto inevitabile di violenza che darà il via ad una reazione a catena disastrosa, infettando le vite meschine di tutti i soggetti coinvolti e trascinando rapidamente l'intera città al centro di una sanguinosa vendetta. Mary-Anne (Taissa Farmiga) e Ellen (Karen Gillan), due litigiosa sorelle che gestiscono l'unico albergo della città, cercano di trovare del buono in entrambi gli uomini, mentre cercano un modo per salvarsi la pelle. Solo lo sceriffo ormai stanco del mondo lotta per fermare l'isteria violenta in crescendo, ma dopo una macabra scoperta nel passato di Paul...non ci sarà modo di fermare l'escalation.





Curiosità



Il film è prodotto da Jason Blum con la sua Blumhouse Productions, casa di produzione specializzata in thriller e horror.



La proiezione del film all'evento South by Southwest ha guadagnato notorietà dopo che il comico Doug Benson ha allontanato con la forza uno spettatore per aver usato il suo cellulare durante la proiezione.



John Travolta nel ruolo di un marshal è vagamente basato su un vero marshal di Clovis N.M di nome B.J Wheeler.



Si tratta del primo western per John Travolta e Taissa Farmiga.



Per la durata delle riprese de La notte del giudizio (2013), Jason Blum fece alloggiare Ethan Hawke nella sua casa di Los Angeles. Mentre erano lì, Blum e Hawke hanno guardato film western insieme e Hawke suggerì che la Blumhouse Productions doveva produrre un western.



La sequenza di apertura, i titoli di coda e la musica sono ispirati ai classici spaghetti western: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo, la famosa Trilogia del dollaro di Sergio Leone.



Lo straniero senza nome (1973) e Rambo (1982) hanno ispirato il film.



Il film è da molti considerato un remake di Lo straniero senza nome (1973).



Il secondo western di Ethan Hawke nel 2016, il primo è il remake I magnifici 7.



Secondo film non horror scritto e diretto da Ti West.



K. Harrison Sweeney non è estraneo al genere western; originario dello Stato dei Cowboy (Wyoming), l'attore ha doppiato e interpretato in motion capture il Mr. Irish del videogioco Red Dead Redemption.



Il film è in realtà il secondo western di Karen Gillan. In "Doctor Who: A Town Called Mercy", il Dottore (Matt Smith), Amy Pond (Karen Gillan) e Rory Williams (Arthur Darvill) arrivano nel selvaggio West americano del XIX secolo.



Il regista Ti West ha descritto il film come "un film di vendetta in cui i personaggi sono troppo stupidi per avere successo".



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Jeff Grace (Stake Land, Fredda è la notte, We Are What We Are) che torna a collaborare con il regista Ti West dopo aver musicato The House of the Devil e The Innkeepers,



1. Priests and Sinners

2. Opening Titles

3. To Denton

4. Gilly

5. Leaving Town

6. Finding Abby

7. Homestead

8. Hesitation Will Get You Killed

9. Returning to Town

10. Rooftop

11. Surrender and Standoff

12. Marshal's Goodbye

13. Ending

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]