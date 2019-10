Joker: Jared Leto e il suo presunto tentativo di bloccare il film di Todd Phillips

Di Pietro Ferraro domenica 20 ottobre 2019

Jared Leto avrebbe tentato di far annullare il film "Joker" di Todd Phillips.

Jared Leto si è sentito isolato e arrabbiato dopo l'annuncnio del film Joker del regista Todd Phillip con protagonista Joaquin Phoenix. Ora arriva la notizia che l'attore di Suicide Squad ha effettivamente cercato di annullare il film, chiedendo ai suoi rappresentanti e ai responsabili di Warner Bros.: "Dovete fermarlo".

Jared Leto ha interpretato il Joker nel tanto, forse un po' troppo criticato "Suicide Squad" del 2016. Per promuovere la nuova incarnazione del Joker all'epoca sono state fatte circolare voci esagerate sul comportamento di Leto sul set, e sul suo bizzarro metodo di totale immersione nel personaggio davanti e dietro la macchina da presa. L'attore in seguito avrebbe detto che la maggior parte di quelle voci non erano vere, ma di certo i fan si aspettavano un ruolo molto più corposo quando il film è uscito nelle sale. Leto dal canto suo è rimasto molto male quando ha visto che il regista David Ayer aveva ridotto la sua performance a poco più di un cameo.

Jared Leto si è sentito "ignorato" ed era molto arrabbiato quando Warner Bros. ha annunciato un film autonomo del Joker scollegato dall'Universo Esteso DC. Questa scelta fatta in maniera autonoma da Warner Bros. ha creato una forte frustrazione in Leto che spinto dalla rabbia avrebbe cercato in ogni modo di bloccare il film di Todd Phillips e Joaquin Phoenix.

Secondo fonti vicine a Leto, l'attore premio Oscar si sarebbe in primis lamentato con i suoi agenti della CAA (Creative Artists Agency) che rappresentano anche il regista Todd Phillips. Leto avrebbe anche chiesto al suo manager musicale Irving Azoff di chiamare il capo della casa madre della Warner, ma non è chiaro se si riferisse a Jeff Bewkes di Time Warner o Randall Stephenson di AT&T. Secondo queste fonti Jared Leto desiderava disperatamente che Joker venisse cancellato.

In questo momento fonti vicino a Jared Leto affermano che l'attore non ha mai fatto una simile richiesta. Azoff ha rifiutato qualsiasi commento al riguardo, ma si presume che non abbia mai fatto la famigerata chiamata. Da quando è stato annunciato il film "Joker", Jared Leto e Irving Azoff non lavorano più insieme.

Ci sono fonti che indicano che Leto sia stato convinto a salire a bordo dell'UEDC con promesse di un film indipendente del Joker. Ma è stata la nuova versione di Todd Phillips ad ottenere il via libera. Si ritiene che Warner Bros. sia andata avanti con la versione di Phillips, dandogli un budget molto piccolo, credendo che alla fine si sarebbe disinteressato e avrebbe abbandonato l'idea, e invece Phillips alla fine ha sfruttato al meglio un budget stimato tra i 55 e i 70 milioni di dollari portando in cassa a livello globale, e al momento della stesura di questo articolo, la bellezza di 619 milioni.

Chi ha decretato l'inadeguatezza del Joker di Leto? Warner Bros. che si è sbrigata a dare luce verde ad una nuova incarnazione o David Ayer che ha tagliato all'inverosimile il ruolo dell'attore? Una fonte a questo riguardo ha riferito:

A sua difesa, non è mai stato davvero il suo film, ma il suo tentativo di creare un posto per se stesso al suo interno e che gli si è rivoltato contro.

I rappresentanti di Jared Leto affermano che l'attore è attualmente e felicemente sotto contratto con Warner Bros. e che sta anche girando un film per lo studio. Leto apparirà in Little Things del regista John Lee Hancock al fianco di Rami Malek e Denzel Washington. Al film "Joker" è comunque attribuita la fine della collaborazione di Leto con la CAA. L'attore ha sostenuto che come vincitore dell'Oscar non è stato rappresentato correttamente. Altre fonti affermano che a quel punto Leto aveva forzato a tal punto la relazione con l'agenzia cambiando quattro diversi team di agenti all'interno dell'azienda. L'attore alla fine ha lasciato la CAA per la WME l'estate scorsa. Gli attuali rappresentanti di Leto affermano che il film "Joker" non aveva nulla a che fare con l'interruzione della precedente collaborazione.

Al momento sembra che il Joker di Jared Leto sia stato accantonato visto che l'iconico villain non apparirà nel The Suicide Squad di James Gunn e il cameo annunciato al fianco della Harley Quinn di Margot Robbie in Birds of Prey non lo mostrerà per intero come accaduto con il cameo "senza testa" di Superman in Shazam!, con un altro attore stato coinvolto per interpretare il ruolo.

