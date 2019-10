Francis Ford Coppola contro la Marvel: "Scorsese ha ragione, sono film spregevoli"

Martin Scorsese, i film Marvel non sono cinema Ad una settimana circa dall'anteprima assoluta di The Irishman, Martin Scorsese lancia una bomba, sebbene a fronte di una semplicità disarmante Attesissimo domani a Roma con The Irishman, Martin Scorsese nei giorni scorsi ha duramente criticato i film Marvel, dando il via ad una polemica infinita che ha coinvolto praticamente mezza Hollywood.

Il regista di Quei bravi ragazzi ha definito 'non-cinema' i cinecomic dei Marvel Studios, parlando di 'film che diventano parchi di divertimento'. In sua difesa l'amico/collega di sempre, ovvero il leggendario Francis Ford Coppola, entrato a gamba tesa sull'argomento dopo aver ricevuto il Prix Lumière al Festival Lumière di Lione.

Quando Martin Scorsese dice che i film Marvel non sono cinema, ha ragione, perché ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema. Ci aspettiamo di ottenere qualcosa che sia illuminazione, conoscenza, ispirazione. Non vedo in che modo qualcuno possa ottenere qualcosa guardando e riguardando sempre lo stesso film. Martin è stato anche gentile quando ha detto che non è cinema. Non ha detto che sono spregevoli e lo dico io.