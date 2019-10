Edge of Tomorrow 2: Doug Liman annuncia nuova sceneggiatura pronta

Di Pietro Ferraro lunedì 21 ottobre 2019

Il regista Doog Liman annuncia che La sceneggiatura di "Edge of Tomorrow 2" è stata completata.

La sceneggiatura di Edge of Tomorrow 2 è pronta, ad annunciarlo il regista Doug Liman. L'originale Edge of Tomorrow del 2014, con Tom Cruise ed Emily Blunt, è stato un successo al box-office in parte inatteso con recensioni molto positive e un incasso di 370 milioni di dollari nel mondo.

Sono passati cinque anni da quando "Edge of Tomorrow" ha debuttato nelle sale, e da allora "Edge of Tomorrow 2" aka "Live, Die Repeat & Repeat" è stato in sviluppo con una prima bozza della sceneggiatura già completata, e ora dopo l'assunzione di un nuovo sceneggiatore all'inizio di quest'anno, Liman ora riferisce che una nuova sceneggiatura del sequel è pronta. Questa nuova sceneggiatura arriva da un'idea completamente nuova diventata la base per una riscrittura. In precedenza, Joe Shrapnel e Anna Waterhouse (Race) hanno realizzato la sceneggiatura del sequel, ma il loro trattamento è stato accantonato a favore di questa nuova idea.

La conferma dello status di "Edge of Tomorrow 2" è arrivata da Liman durante una recente intervista. Il regista ha rivelato che spera che il film si possa girare una volta che Cruise ha finito le riprese di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, soprattutto ora che la sceneggiatura di Matthew Robinson è completata.

Fonte: ComicBook