Mulan: ampie riprese aggiuntive in arrivo per il remake live-action Disney?

Di Pietro Ferraro lunedì 21 ottobre 2019

Il remake live-action Disney "Mulan" sembra stia andando incontro ad ampie riprese aggiuntive.

Secondo quanto riferito il remake live-action di Mulan starebbe per subire alcune estese riprese aggiuntive, ma si ritiene che la data di uscita del 27 marzo 2020 sarà confermata. Il film doveva originariamente arrivare nei cinema l'anno scorso, ma è stato ritardato di oltre un anno e mezzo. Il primo teaser per il tanto atteso film è stato rilasciato durante l'estate e originariamente ha avuto una risposta positiva da parte dei fan della Disney, ma da allora sono sorte alcune importanti critiche al riguardo.

Attualmente il remake di "Mulan" sarebbe in procinto di affrontare una nuova fase di riprese e non si sta parlando di alcune settimane. Si ritiene che il progetto subirà quattro mesi di costose riprese a partire da questo mese per poi concludersi a febbraio. Non è chiaro cosa si stia tornando a risolvere, ma pare che alcune scene di battaglia abbiano bisogno di ulteriore lavorazione. Queste riprese aggiuntive sarebbero il risultato di una proiezione di prova del film che non ha avuto la medesima ricezione positiva del trailer.

I fan dell'originale "Mulan" animato sono rimasti sbalorditi nell'apprendere che l'amato personaggio Mushu è stato sostituito con una fenice non parlante. Queste informazioni sono state riportate per la prima volta dopo la proiezione di prova e successivamente confermate alla D23 Expo di agosto. I fan sono rimasti anche delusi nell'apprendere che la musica non sarebbe stata una parte importante del film e che gli attori non avrebbero interpretato le canzoni della colonna sonora.

Nonostante il primo teaser di "Mulan" sia stato accolto positivamente, in Cina è stato criticato per le inesattezze storiche. In particolare le critiche hanno riguardato l'ambientazione del film che si svolge durante il periodo delle dinastie del Nord e del Sud, intorno al V secolo d.C.. Nel trailer Mulan è mostrata in una casa chiamata "tulou", ma è stato fatto notare questa struttura in realtà proviene dalla parte costiera meridionale della Cina e che questo tipo di abitazione non è esistita fino alla dinastia Ming, oltre mille anni dopo.

Il remake di Mulan ha incontrato altri problemi in agosto quando la protagonista Yifei Liu ha deciso di annunciare sui social media che si stava schierando con il governo cinese per i disordini politici in corso a Hong Kong. La posizione di Liu ha suscitato critiche da parte dei fan di tutto il mondo e ha visto un boicottaggio dell'hashtag di Mulan iniziare a diffondersi sui social media. Il primo filmato del remake è stato mostrato all'evento D23 Expo giorni dopo, ma Liu non era presente e la Disney non ha fatto cenno della controversia.

Fonte: The Dis Insider