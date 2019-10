I See You: trailer e poster del thriller-horror con Helen Hunt

Di Pietro Ferraro martedì 22 ottobre 2019

I See You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con Helen Hunt nei cinema americani dal 6 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Saban Films ha reso disponibili trailer e locandina di I See You, un nuovo thriller-horror con protagonista Helen Hunt.

Il film diretto da Adam Randall e scritto da Devon Graye è stato presentato in anteprima all'inizio dell'anno al festival SXSW ottenendo alcune recensioni entusiastiche che lo hanno definito un film "imprevedibile" e un "horror magnificamente realizzato".

"I See You" prende il via quando un ragazzo di 12 anni scompare, mentre il detective a capo del caso, Greg Harper (Jon Tenney), lotta per bilanciare la pressione delle indagini e problemi con sua moglie Jackie (Helen Hunt). Di fronte ad un recente tradimento, la famiglia è messa a dura prova e lentamente logora la presa sulla realtà di Jackie. Ma dopo che una presenza maligna si manifesta nella loro casa e mette il figlio Connor (Judah Lewis) in pericolo mortale, la fredda e dura verità sul male nella famiglia Harper viene finalmente scoperta.

Il cast è completato da Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Erika Alexander, Allison King, Adam Kern e Sam Trammell.

"I See You" arriverà nei cinema americani il 6 dicembre.