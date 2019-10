Film Marvel: James Gunn risponde a Francis Ford Coppola

Di Pietro Ferraro martedì 22 ottobre 2019

James Gunn commenta su Instagram le parole forti utilizzate da Francis Ford Coppola per descrivere i Film Marvel.

Il regista James Gunn torna a difendere i film dell'Universo Cinematografico Marvel dall'attacco di due leggende del cinema, Martin Scorsese che non considera i film Marvel come "vero cinema", e Francis Ford Coppola che ha dato manforte al collega con un commento ancor più duro, definendo i film dell'UCM come "deprecabili".

Il dibattito sull'effettivo valore dei film Marvel ha visto sinora coinvolte molte voci tra cui quelle di Joss Whedon (The Avengers), Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e Damon Lindelof (Watchmen della HBO), tutti in disaccordo con una critica tanto aspra.

Gunn che aveva già espresso il suo parere dopo le dichirazionei di Scorsese, si è sentito di nuovo chiamato in causa quando Coppola ha affermato che i film Marvel non sono cinema "perché ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema, ci aspettiamo di ottenere qualcosa, un'illuminazione, una conoscenza, un'ispirazione". Coppola ha praticamente affermato che i film Marvel hanno zero spessore in quanto non si ottiene nulla in più guardandoli più e più volte e aggiungendo: "Martin è stato gentile quando ha detto che non sono cinema. Non ha detto che sono deprecabili, ma io lo voglio dire".

James Gunn molto attivo sui social media, in risposta all'intervista ha pubblicato una foto di Groot e Rocket e ha tentato di portare la discussione su un piano generazionale. Gunn ha tracciato parallelismi tra i generi in forte espansione rispetto al passato e l'attuale ondata di film sui supereroi, equiparando il dissenso tra i cineasti con quello scaturito a suo tempo sul genere gangter-movie e i film western.

Gunn sostiene che come attualmente i cinecomic monopolizzano l'interesse delle nuove generazioni, ai tempi di Coppola e Scorsese c'erano i film di gangster a fare la stessa cosa. Gunn ha aggiunto un tocco personale ai suoi pensieri includendo un aneddoto su suo nonno. Quando un giovane Gunn era "entusiasta" dei film di Star Wars, suo nonno non vedeva alcuna differenza tra la saga di Lucas e uno dei film più influenti e apprezzati dal punto di vista cinematografico del genere, 2001: Odissea nello spazio di Kubrick.

Molti dei nostri nonni pensavano che tutti i film sui gangster fossero uguali, spesso definendoli "deprecabili". Alcuni dei nostri bisnonni pensavano lo stesso dei western e credevano che i film di John Ford, Sam Peckinpah e Sergio Leone fossero tutti uguali. I supereroi sono semplicemente i gangster / cowboy / avventurieri dello spazio di oggi. Alcuni film di supereroi sono orribili, altri sono belli. Come western e film di gangster (e prima ancora, solo FILM), non tutti saranno in grado di apprezzarli, anche alcuni geni. E va bene così.

Gunn è uno dei massimi rappresentati del genere "cinecomic", è stato lui a dare una svolta ironica e spassosamente bizzarra all'UCM con i suoi film dei Guardiani della Galassia e si prevede farà lo stesso per l'Universo Esteso DC con The Suicide Squad, prima di tornare alla Marvel per girare Guardiani della Galassia Vol. 3.

Questo probabilmente non sarà la fine di questo dibattito su un panorama dell'intrattenimento in rapido mutamento. Scorsese con Taxi Driver e Quei bravi ragazzi e il collega Coppola con Apocalypse Now e la trilogia del Padrino hanno fatto la storia del cinema di genere e del cinema più in generale, ma alcune recenti dichiarazioni di Scorsese alla Festa del Cinema di Roma, in cui il cineasta elogiava Netflix per essere l'unico ad aver creduto nel suo film, rende l'idea di come molti leggendari cineasti si ritrovino a dover peregrinare da uno studio all'altro in cerca di finanziamenti per i loro progetti, denaro che poi non ottengono e che i produttori di Hollywood preferiscono investire in film commerciali come appunto i film Marvel, il cui ritorno in termini di incassi è pressoché assicurato, Di certo è una logica comprensibile, magari non condivisibile, ma di certo non si può massacrare un film Marvel perché funziona a livello di incassi, e di certo risulta alquanto superficiale generalizzare su tutti i film tratti da fumetti.

Quarant'anni fa Scorsese e Coppola hanno lasciato un'impronta ijndelebile e ispirato le successive generazioni di filmmakers, ma oggi la fruizione dei film con l'avvento di Internet e dello streaming è mutata e bisogna farsene una ragione. Scorsese ha detto di aver bussato a varie porte e di non aver trovato nessuno studio che accettasse di investire gli oltre 100 milioni di dollari di budget necessari al suo The Irishman, certo non sarano stati d'aiuto gli incassi deludenti del precedente film del regista, Silence, senza dubbio molto apprezzato dalla critica, ma i critici non sono spettatori paganti che poi determinano il successo di un film, questo non bisogna mai dimenticarlo. Per quanto riguarda Coppola, il regista non porta un film in sala dal 2009, l'ultimo suo lavoro, l'horror Twixt del 2011, è stato distribuito direttamente in home-video. E' chiaro quindi da dove scaturisca tutto questo comprensibile astio, ma ricordiamo le sagge parole dell'attrice Natalie Portman in una recente dichiarazione, c'è spazio per tutti i tipi di cinema e l'impegno di Netflix a supporto di Scorsese ne è una prova tangibile.

