Trauma Center: trailer del thriller d'azione con Bruce Willis e Steve Guttenberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 ottobre 2019

Trauma Center: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller d'azione con Bruce Willis nei cinema americani dal 6 dicembre 2019.



Bruce Willis meglio noto per il personaggio di John McClane della serie Die Hard e Steve Guttenberg aka Carey Mahoney dei film di Scuola di polizia recitano per la prima volta insieme in Trauma Center, un nuovo thriller d'azione targato Lionsgate.

La trama ufficiale:





La leggenda dello schermo Bruce Willis interpreta il tenente Wakes, un vendicativo detective della polizia determinato a risolvere gli omicidi del suo partner e di un informatore. Wakes unisce le forze con Madison ((Nicky Whelan), testimone ferita durante la sparatoria. Quando gli assassini inseguono Madison fino al piano isolato di un ospedale, le peggiori paure di Wakes trovano conferma: i due uomini sono in realtà poliziotti corrotti che cercano di nascondere un crimine. Mentre Wakes promette vendetta, questo thriller d'azione da cardiopalma raggiunge un climax esplosivo.

Il film è diretto da Matt Eskandari (12 Feet Deep, The Gauntlet) alla sua seconda collaborazione con Bruce Willis dopo The Long Night, un altro thriller d'azione attualmente in post-produzione.

Steve Guttenberg ha vissuto un momento d'oro negli anni '80 e oltre a quattro film della serie Scuola di polizia, incluso l'originale del 1984, è apparso anche in Cocoon, nel sequel Cocoon - Il ritorno, in Corto Circuito, Tre scapoli e un bebé e High Spirits - Fantasmi da legare.

"Trauma Center" arriva nei cinema americani il 6 dicembre 2019.