Roma 2019, Fete de Famille - Happy Birthday: trailer e trama del film con Catherine Deneuve

Fete de Famille - Happy Birthday: trailer e trama del film con Catherine Deneuve

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 ottobre 2019

Fete de Famille - Happy Birthday: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Cédric Kahn con Catherine Deneuve ed Emmanuelle Bercot.

Bim distribuzione porterà nei cinema d'Italia Fete de Famille (Happy Birthday), il nuovo film del regista e attore francese Cédric Kahn (Luci nella notte, La prière) che farà tappa in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma.

La trama ufficiale:



"Oggi è il mio compleanno e vorrei sentir parlare solo di cose allegre."

Andréa non sa ancora che l'arrivo a «sorpresa» di sua figlia maggiore, Claire, scomparsa da tre anni e fermamente decisa a riprendersi quello che le spetta, sconvolgerà il suo programma e scatenerà una tempesta in famiglia.

Il film è interpretato da Cédric Kahn con Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Luana Bajrami, Laetitia Colombani e Alain Artur.

NOTE DI REGIA

È la prima volta che giro un "film famigliare", che è quasi un genere cinematografico vero e proprio, al pari della commedia romantica o del thriller.

L'obiettivo è fare una commedia su un tema drammatico, stando attento a preservare sempre un equilibrio tra queste due dimensioni. C'è un sentimento di intimità tra i personaggi perché ciascuno di loro vive un dramma personale, ma c'è anche un lato farsesco che emerge con forza nelle scene di gruppo. L'aspetto più impegnativo della scrittura è stato fare in modo che il racconto, che si sviluppa nell'arco di meno di una giornata, rivelasse i legami che uniscono i vari componenti di questa famiglia. In una cornice temporale molto compatta, quella di una festa di compleanno, comprendiamo i meccanismi di funzionamento di questa famiglia e possiamo supporre il modo in cui sono sempre stati spartiti i vari ruoli. Ogni famiglia è unica e tuttavia tutte le famiglie sono uguali. E all'interno di uno stesso nucleo famigliare, ciascun componente assomiglia agli altri e tuttavia vorrebbe essere diverso. La famiglia è una messa in scena teatrale: ognuno ha un ruolo da interpretare, un personaggio che gli è o le è stato assegnato fin dall'inizio, dalla prima infanzia, e del quale fa molta fatica a liberarsi. In un altro ambiente, non necessariamente interpretiamo lo stesso ruolo, ma non appena entriamo in contatto con i nostri famigliari, riattiviamo le antiche dinamiche. Tutti recitiamo un copione che conosciamo a memoria. E l'interpretazione è tanto più intensa quando ci ritroviamo a casa dei nostri genitori, con i quali ciascuno di noi ha un legame molto forte.

Il regista Cédric Kahn racconta la genesi del film.