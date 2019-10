Il principe cerca moglie 2: Eriq La Salle non tornerà

Di Pietro Ferraro giovedì 24 ottobre 2019

Eriq La Salle non ha intenzione di rispolverare il suo vanesio Darryl Jenks per il sequel "Il principe cerca moglie 2".

Eriq La Salle ha confermato che non apparirà nel sequel Il principe cerca moglie 2 (Coming 2 America). Gran parte del cast originale de Il principe cerca moglie sta tornando per l'atteso sequel, ma La Salle purtroppo non sarà tra di loro poiché l'attore ha rifiutato un cameo nel film poiché troppo impegnato con la serie tv Chicago PD, di cui è produttore esecutivo e regista di diversi episodi.

No...ti ho già dato una risposta. No...dritto al punto. Sapevo dove stavi andando a parare...Sono un po' impegnato in questo momento...con questa serie tv.

Molti ricorderanno La Salle nel ruolo del burbero Dr. Peter Benton nella serie medical "ER", che è valsa a La Salle tre NAACP Image Awards e nomination per un Golden Globe e diversi Primetime Emmy Awards. Nell'originale "Il principe cerca moglie" La Salle interpretava Darryl Jenks, l'odioso fidanzato della futura sposa del principe africano.

"Il principe cerca moglie 2" sarà ambientato ai giorni nostri con il principe Akeem (Eddie Murphy) in viaggio alla volta degli Stati Uniti dopo aver appreso di essere diventato padre. Nel sequel rivedremo Shari Headley nei panni di Lisa, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Louie Anderson, Paul Bates, Vanessa Bell Calloway e Garcelle Beauvais. A bordo anche Leslie Jones, Rick Ross, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, KiKi Layne e Wesley Snipes.

"Il principe cerca moglie 2" arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020.

Fonte: The Grio