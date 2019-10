Star Wars 9: rivelata location del relitto della Morte Nera

Di Pietro Ferraro giovedì 24 ottobre 2019

Svelato il pianeta che ospita il relitto della Morte Nera vista nel trailer di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

La posizione del relitto della Morte Nera nel trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stata finalmente rivelata. Molti fan di Star Wars erano convinti che fosse il pianeta Endor, ma questa ipotesi è stata smentita. La seconda Morte Nera è stata distrutta proprio sopra Endor e voci su un potenziale ritorno degli Ewok hanno iniziato a circolare con un possibile ritorno alla Luna boscosa di Endor, ma per tutti coloro che non hanno amato i pelosi orsacchiotti e improbabili guerrieri la possibilità di un loro ritorno è stata fortunatamente sventata.

Disney e Lucasfilm hanno annunciato oggi che l'attrazione "Star Tours" sarà rinnovata per includere ambientazioni che saranno mostrate in "L'ascesa di Skywalker" nei cinema il prossimo 18 dicembre. Attualmente l'unica location annunciata ufficialmente per l'attrazione è una "luna oceanica" chiamata Kef Bir, che è anche il luogo dove si trova il relitto della Morte Nera. Nei filmati di "L'ascesa di Skywalker" che abbiamo visto finora, Rey, Finn e Poe sono mostrati su Kef Bir e in seguito Kylo Ren e Rey si impegnano in una battaglia a fil di spada laser.

Il pianeta ghiacciato di Kijimi è stato finalmente mostrato in modo più dettagliato nell'ultimo trailer di "L'ascesa di Skywalker". Il pianeta resta un mistero, ma sappiamo che è il luogo dove si trova il quartiere dei ladri e dove si nasconde la Zorri Bliss di Keri Russell. Anche il droide Babu Frik, visto nel trailer durante la riprogrammazione di C-3PO, è un residente di Kijimi. Sebbene non si sappia molto sul pianeta, sembra che ci possano essere dei forti legami con il Primo Ordine e all'imperatore Palpatine.

Con le immagini dell'imperatore Palpatine in Star Wars 9 e il suo trono finalmente mostrato, ha portato a domande su dove potrebbe essere ambientata questa scena. Palpatine è stato a Kijimi per tutto questo tempo o sono vere le voci su Exogol? J.J. Abrams il prossimo dicembre avrà l'arduo compito di concludere la saga Skywalker e al contempo riunire i fan divisi dal controverso "Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson, vedremo se riuscirà nel duplice intento.

