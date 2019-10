Film Marvel: Bob Iger di Disney risponde a Martin Scorsese e Francis Ford Coppola

Di Pietro Ferraro giovedì 24 ottobre 2019

Bob Iger amministratore delegato della Disney risponde alle critiche di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola all'Universo Cinematografico Marvel.

All'inizio di questo mese Martin Scorsese ha aspramente criticato i film all'Universo Cinematografico Marvel paragonandoli alle attrazioni dei parchi a tema e definendoli "non vero cinema". Queste dichiarazioni hanno portato ad un dibattito in corso sul franchise che ha raccolto opinioni diverse non solo dal pubblico, ma anche da persone del settore.

Personaggi chiave dell'UCM come Robert Downey Jr., James Gunn, Joss Whedon e Samuel L. Jackson hanno tutti risposto alle critiche, così come Kevin Smith e Damon Lindelof. Tutti sono grati per il contributo di Scorsese a Hollywood, ma sono rispettosamente in disaccordo con la sua valutazione riguardo all'UCM. Scorsese nel frattempo non ha fatto alcun passo indietro, ma ha invece ribadito la sua opinione, a cui ha fatto eco una dichiarazione ancor più dura di Francis Ford Coppola, il regista non solo si è schierato con Scorsese, ma ha definendo i film Marvel come "deprecabili". Ora dopo che l'acceso dibattito si è ampliato è il momento di Bob Iger di intervenire, con il CEO Disney che ha fornito un suo commento che ha aggiunto una ulteriore voce al coro pro-Marvel.

Iger parlando all'evento Tech Live del Wall Street Journal, ha approfondito la questione dei film Marvel. Il dirigente ha riconosciuto gli impressionanti curriculum e il posto nella storia del cinema di Scorsese e Coppola, ma ha reso noto il suo pensiero in maniera piuttosto schietta.

Quando Francis usa le parole 'quei film sono deprecabili', riserverei la parola 'deprecabile' per qualcuno che ha commesso un omicidio di massa, non capisco per cosa ci stanno criticando quando giriamo film per persone a cui ovviamente piace andare a vederli e lo fanno in milioni. Sono perplesso. Se vogliono lamentarsi dei film è certamente un loro diritto. Non mi dà fastidio, tranne per il fatto che sono infastidito per le persone che lavorano in quei film. Sembra così irrispettoso per tutte le persone che lavorano su quei film, che stanno lavorando duramente quanto le persone che lavorano ai loro film e stanno mettendo in gioco le loro anime creative, proprio come loro. Mi stanno dicendo che Ryan Coogler che realizza un Black Panther sta facendo qualcosa che in qualche modo è meno di qualsiasi cosa che Martin Scorsese o Francis Ford Coppola abbiano mai fatto in nessuno dei loro film? Ma dai.

La scelta del film Black Panther da parte di Iger non è un caso, il film di Ryan Coogler ha rappresentato molto più di un "cinecomic" e le sette candidature all'Oscar, le due statuette vinte e la candidatura al Miglior film sono lì a dimostrarlo.

A questo punto, sembra che il dibattito incentrato sull'universo cinematografico Marvel continuerà, e a parte lo strafalcione di Coppola, sembra si mantenga su toni oltremodo rispettosi.

Fonte: Wall Street Journal