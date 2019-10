Gotham Awards 2019, le nomination: ci sono Marriage Story, Waves, The Farewell e Hustlers

giovedì 24 ottobre 2019

Grande esclusa, a sorpresa, Scarlett Johansson.

Venezia 2019, Marriage Story, recensione - il corroborante gioco al massacro di Noah Baumbach Scarlett Johansson e Adam Driver protagonisti dell'ultimo film di Noah Baumbach. Leggete la nostra recensione di Marriage Story La stagione dei premi cinematografici è ufficialmente iniziata con i Gotham Independent Film Awards 2019, che hanno annunciato le proprie nomination. Premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente, i Gotham di quest'anno vedono Marriage Story di Noah Baumbach guidare il listone di candidati insieme a The Farewell, Uncut Gems e The Last Black Man in San Francisco, Jimmie Fails.

Tra i migliori film, insieme a questi 3 dei titoli sopra menzionati, spazio anche ad Hustlers e Waves, entrambi in cartellone alla Festa del Cinema di Roma, insieme a The Farewell, in corsa anche per lo script e la miglior attrice, Awkwafina. Esclusa a sorpresa da questa categoria Scarlett Johansson, mentre c'è Adam Driver tra i migliori attori, dove spicca anche Adam Sandler, in odore addirittura di Oscar grazie al film dei Safdie Brothers.

Roma 2019, The Farewell, la recensione: una bugia da Oscar per Lulu Wang Punta prepotentemente agli Oscar lo straordinario film di Lulu Wang. A completare la cinquina degli attori Willem Dafoe con “The Lighthouse”, Aldis Hodge con “Clemency” (NEON) e André Holland in “High Flying Bird” (Netflix). Tra le attrici, invece, chiudono il cerchio Elisabeth Moss in “Her Smell” (Gunpowder & Sky), Mary Kay Place con “Diane” (IFC Films), Florence Pugh in “Midsommar” (A24) e Alfre Woodard in “Clemency” (NEON). La giovane e bravissima Taylor Russell di Waves corre come miglior attrice emergente.

I Gotham alla carriera saranno assegnati a Laura Dern e Sam Rockwell, ad Ava DuVernay e al CEO di FilmNation Glen Basner. La premiazione si terrà il 2 dicembre a New York. Tra i recenti vincitori poi visti anche agli Oscar si ricordano Call Me by Your Name, Moonlight, Spotlight, Birdman, Boyhood, Citizenfour, Inside Llewyn Davis, The Act of Killing, Moonrise Kingdom, Beast of the Southern Wild, Beginners, The Tree of Life, Winter's Bone e The Hurt Locker.

Roma 2019, Waves, la recensione: un'esperienza cinematografica dalla travolgente creatività Il 31enne Trey Edward Shults si conferma come uno dei nomi più talentuosi dell'attuale cinema americano.



Gotham Awards 2019 candidature

“The Farewell” (A24)

“Hustlers” (STXfilms)

“Marriage Story” (Netflix)

“Uncut Gems” (A24)

“Waves” (A24)

Best Documentary

“American Factory” (Netflix)

“Apollo 11” (NEON and CNN Films)

“The Edge of Democracy” (Netflix)

“Midnight Traveler” (Oscilloscope Laboratories)

“One Child Nation” (Amazon Studios)

Breakthrough Director

Laure De Clermont-Tonnerre for “The Mustang” (Focus Features)

Kent Jones for “Diane” (IFC Films)

Joe Talbot for “The Last Black Man in San Francisco” (A24)

Olivia Wilde for “Booksmart” (United Artists Releasing)

Best screenplay

“The Farewell,” Lulu Wang (A24)

“High Flying Bird,” Tarell Alvin McCraney (Netflix)

“The Last Black Man in San Francisco, Jimmie Fails,” Joe Talbot, Rob Richert (A24)

“Marriage Story,” Noah Baumbach (Netflix)

Best Actor

Willem Dafoe in “The Lighthouse” (A24)

Adam Driver in “Marriage Story” (Netflix)

Aldis Hodge in “Clemency” (NEON)

André Holland in “High Flying Bird” (Netflix)

Adam Sandler in “Uncut Gems” (A24)

Best Actress

Awkwafina in “The Farewell” (A24)

Elisabeth Moss in “Her Smell” (Gunpowder & Sky)

Mary Kay Place in “Diane” (IFC Films)

Florence Pugh in “Midsommar” (A24)

Alfre Woodard in “Clemency” (NEON)

Breakthrough Actor

Julia Fox in “Uncut Gems” (A24)

Aisling Franciosi in “The Nightingale? (IFC Films)

Chris Galust in “Give Me Liberty” (Music Box Films)

Noah Jupe in “Honey Boy” (Amazon Studios)

Jonathan Majors in “The Last Black Man in San Francisco” (A24)

Taylor Russell in “Waves” (A24)

