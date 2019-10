Wonder Woman 1984: Patty Jenkins conferma Pedro Pascal come Maxwell Lord

venerdì 25 ottobre 2019

Pedro Pascal interpreta Maxwell Lord in "Wonder Woman 1984", è ufficiale.

E' ufficiale, Pedro Pascal in Wonder Woman 1984 interpreta Maxwell Lord. Dopo aver annunciato ai fan un primo trailer per dicembre, Patty Jenkins ha recentemente pubblicato su Twitter un'immagine di Maxwell Lord tratta dai fumetti con una didascalia che recita: "Ma ciao...Max." Nei fumetti Lord è un potente uomo d'affari e uno degli antagonisti principali di Wonder Woman, quindi il suo arrivo sul grande schermo non è una sorpresa.

Secondo fonti vicine al team di produzione di "Wonder Woman 1984", Maxwell Lord nel film non avrà superpoteri come nei fumetti. È stato anche riferito che la versione di Pedro Pascal sul personaggio sarà più "turbolenta" rispetto alla versione dei fumetti. Ora che Lord è stato confermato per il sequel, le speculazioni sulla resurrezione di Steve Trevor torneranno a farsi insistenti. Si ritiene che Lord sia alla ricerca di artefatti magici per aiutarlo a diventare un dio e che la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig lo aiuti all'inizio, prima di essere trasformata in Cheetah.

Dopo l'incidente con Cheetah, si ritiene che Maxwell Lord cercherà l'aiuto di Diana Prince, con Lord che le prometterà in cambio del suo aiuto di far risorgere Steve Trevor. Tutto questo non è stato confermato ufficialmente, ma queste sono le voci che girano attorno al progetto da oltre un anno, insieme al rumor, ora confemato, che Pedro Pascal avrebbe interpretato Maxwell Lord.

Patty Jenkins e Gal Gadot faranno tappa al Comic-Con Experience (CCXP) di San Paolo in Brasile l'8 dicembre, e per l'occasione debutterà un primo trailer del film che ricordiamo arriverà nei cinema il 5 giugno 2020.

