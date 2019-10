QT8: The First Eight - trailer del documentario sul cinema di Quentin Tarantino

Di Pietro Ferraro venerdì 25 ottobre 2019

QT8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario sul cinema di Quentin Tarantino.

Disponibili trailer e locandina di QT8: The First Eight, un nuovo documentario sul regista Quentin Tarantino e i suoi primi 8 film. Il documentario presenta numerose interviste con i collaboratori del regista che confermano quanto la metodologia di Tarantino nel filmare sia poco ortodossa rispetto allo standard di Hollywood.

"QT8" include anche dichiarazioni entusiastiche di molti attori che nel corso degli anni hanno collaborato con Tarantino, tra questi Zoe Bell, Louis Black, Bruce Dern, Robert Forster, Jamie Foxx, Richard Gladstein, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Diane Kruger, Lucy Liu, Michael Madsen, Eli Roth, Tim Roth, Kurt Russell, Stacey Sher, Scott Spiegel e Christoph Waltz.

"QT8" accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso i primi 8 film follemente differenti che Quentin Tarantino ha diretto, raccontati da attori e collaboratori che hanno lavorato con lui. Da Le iene a The Hateful Eight, dal negozio di video alla caduta di Harvey Weinstein, "QT8" approfondisce la storia del regista più importante e controverso del nostro tempo. La storia è raccontata attraverso interviste esclusive e pezzi di animazione, come mostrato nel trailer.

"Tutti si mettono in fila quando si tratta di lavorare con Quentin Tarantino. Non importa chi essi siano", afferma Jamie Foxx protagonista del memorabile western Django Unchained. Samuel L. Jackson invece afferma: "Non c'è disonestà in tutto ciò che scrive e nel modo in cui le persone parlano, reagiscono o si esprimono". Kurt Russell invece alla domanda su come Tarantino sia diverso dagli altri registi risponde: "Non ho mai paura che il mio personale divertimento possa venir tagliato".

"QT8: The First Eight" scritto e diretto da Tara Wood (21 Years: Richard Linklater) debutta negli States in digitale e on demand il 3 dicembre.