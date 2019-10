Benedict Cumberbatch interviene nella diatriba "Scorsese vs Film Marvel"

Di Pietro Ferraro venerdì 25 ottobre 2019

Benedict Cumberbatch meglio noto come il Doctor Strange dell'Universo Cinematografico Marvel interviene nella diatriba scatenata da Martin Scorsese.

Ancora un commento sulla diatriba "Scorsese vs Film Marvel", scaturita da alcuni commenti rilasciati dal regista Martin Scorsese. Questa volta l'opinione che riportiamo è quella di Benedict Cumberbatch, volto noto dell'UCM nei panni di Doctor Strange. Il regista di classici come Quei bravi ragazzi e Taxi Driver ha iniziato il tutto quando ha accusato i film dell'UCM di non essere vero cinema, ma più simili ad attrazioni dei parchi a tema. Alle parole di Scorsese si sono aggiunte quelle un tantino esasperate di Francis Ford Coppola che ha definito i film Marvel addirittura "deprecabili".

Benedict Cumberbatch che ricordiamo è apparso in Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, durante un'ospitata allo show Sirius XM di Jenny McCarthy, per promuovere il suo ultimo film Edison - L'uomo che illuminò il mondo aka The Current War, ha dichiarato quanto segue.

So che ultimamente sono stati molti i dibattiti con cineasti eccellenti che sono venuti alla ribalta affermando che questi franchise cinematografici stanno prendendo il sopravvento su tutto. Ma fortunati noi attori che possiamo accedere a questa varietà di genere e ad entrambe le polarità del budget. E sono d'accordo con te, non voglio che vi sia un re che domini su tutti e abbia una sorta di monopolio su questo. Speriamo che non sia così, e dovremmo davvero cercare di continuare a sostenere i registi d'autore ad ogni livello.

Parole molto ben ponderate quelle di Cumberbatch che arrivano dopo quelle diplomatiche, ma schiette di Bob Iger. L'amministratore delegato di Disney rivolgendosi a Scorsese e Coppola li ha recentente invitati a non sottovalutare i film dell'UCM prendendo ad esempio il candidato all'Oscar "Black Panther".

Martin Scorsese ha recentemente presenziato al Festival del Cinema di Roma per presentare il suo The Irishman, pellicola che il regista ha realizzato solo grazie all'intervento di Netflix che ha accettato di finanziare un budget stimato di ben 170 milioni di dollari, budget che diversi altri studios avevano respinto al mittente e una serie di rifiuti che hanno reso Scorsese particolarmente "sensibile" rispetto agli enormi budget profusi per i film dell'UCM. A proposito di Netflix, Steven Spielberg ha sostenuto che i film del colosso streaming non dovrebbero accedere alle candidature degli Oscar poiché li considera prodotti televisivi e dal momento che Netflix offre solo uscite nelle sale limitate a pochi giorni, in gran parte proprio allo scopo di qualificarsi per i premi. A questo punto però Netflix potrebbe rivelarsi l'ultima spiaggia per molti autori cinematografici in cerca di finanziamenti per i loro film, un elemento che non andrebbe sottovalutato e che potrebbe far cambiare idea e prospettiva a chi la pensa come Spielberg.

