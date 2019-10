Little Joe: trailer e poster del thriller sci-fi di Jessica Hausner

Di Pietro Ferraro lunedì 28 ottobre 2019

Little Joe: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di fantascienza di Jessica Hausner nei cinema americani dal 6 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Magnolia Pictures e Magnet Releasing hanno reso disponibili trailer e poster di Little Joe, debutto alla regia di Jessica Hausner che debutterà nei cinema americani il 6 dicembre.

Il film è interpretato da Emily Beecham, che quest'anno ha ricevuto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes, e presenta anche interpretazioni di Ben Whishaw, Kerry Fox e Kit Connor.

"Little Joe" segue Alice (Emily Beecham), una madre single e specialista in ibridazione di piante impiegata in una società impegnata nello sviluppo di nuove specie. Alice ha progettato uno speciale fiore cremisi, notevole non solo per la sua bellezza ma anche per il suo valore terapeutico: se mantenuta alla temperatura ideale, nutrita in modo adeguato e regolarmente accudita, questa pianta rende felice il suo proprietario. Contro la politica aziendale, Alice la porta a casa in regalo per suo figlio adolescente Joe. La chiamano "Piccolo Joe", ma mentre la loro pianta cresce, cresce anche il sospetto di Alice che la sua nuova creazione potrebbe non essere così innocua come suggerisce il suo soprannome.

Diretto da Jessica Hausner (Amour Fou, Lourdes), "Little Joe" è interpretato da Emily Beecham (Daphne, Crudelia), Ben Whishaw (The Danish Girl, The Personal History of David Copperfield), Kerry Fox (The Dressmaker, Un angelo alla mia tavola) e Kit Connor (Rocketman).

Géraldine Bajard ha scritto la sceneggiatura insieme alla regista Jessica Hausner. La coppia di autrici ha iniziato a lavorare insieme nel 2009 per il dramma Lourdes, e sono tornate a collaborare nel 2014 per Amour Fou. "Little Joe" è il loro terzo progetto insieme.