Marley, Bill Condon girerà una versione musical Disney di A Christmas Carol

Di Federico Boni martedì 29 ottobre 2019

Bill Condon, fresco di trionfo al box office con il live action de La Bella e la Bestia, dirigerà una nuova versione di A Christmas Carol per la Disney. Un musical dal titolo Marley, musicato dal tre volte premio Oscar Stephen Schwartz, autore dei brani di Pocahontas, de Il gobbo di Notre Dame e celebre a Broadway per aver dato vita alle canzoni di Wicked.

Il film va a reinventare la celebre storia, vista per la prima volta attraverso gli occhi di Jacob Marley, il defunto socio in affari di Ebenezer Scrooge, miserabile avaro che dovrà affrontare l'arrivo dei Fantasmi dei Natale passati, presenti e futuri.

Condon, che ha vinto un Oscar per lo script di Demoni e Dei. ha già scritto la sceneggiatura, per una via alle riprese che diverrà realtà nel 2020. Da sempre legato ai musical, Bill ha scritto Chicago e The Greatest Showman, oltre ad aver diretto Dreamgirls. The Good Liar, suo ultimo film interpretato da Helen Mirren e Ian McKellen, uscirà il 15 novembre nei cinema Usa.

Anche Ryan Reynolds e Will Ferrell daranno vita ad una nuova versione de Il Canto di Natale, sempre di stampo musicale.

