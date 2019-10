E' morto Robert Evans, produttore di Chinatown e Il Padrino

Di Pietro Ferraro martedì 29 ottobre 2019

E'scomparso a 89 anni Robert Evans, produttore di Rosemary's Baby, Il Padrino e Chinatown.

Robert Evans, il produttore dietro a classici come Chinatown e Il Padrino, è scomparso a Beverly Hills all'età di 89 anni. La notizia della morte dell'icona di Hollywood è stata confermata in una dichiarazione dall'ex moglie Ali MacGraw.

A me e nostro figlio, Joshua, mancherà moltissimo Bob e siamo così orgogliosi del suo enorme contributo all'industria cinematografica. Sarà ricordato come un gigante.

Nato nel giugno del 1930 a New York con il nome di Robert J. Shapera, Robert Evans ha iniziato la sua attività nel settore della moda. Durante un viaggio a Los Angeles Evans, all'epoca apparso come attore in piccoli ruoli non accreditati, incontra l'attrice Norma Shearer con la quale reciterà accanto a James Cagney e Lon Chaney nel film L'uomo dai mille volti del 1957. Evans ha quindi iniziato a recitare in modo più costante negli anni successivi, per poi essere sempre più coinvolto dietro le quinte.

A 36 anni Robert Evans viene messo a capo della produzione presso la Paramount Pictures, lo studi grazie alla guida di Evans uscirà da un momento difficile. Oltre a classici come "Chinatown" che Evans ha prodotto direttamente, i crediti di Evans come produttori includono titoli di alto profilo come Rosemary's Baby, Il padrino parte I & II, Il maratoneta, Il Grinta, The Italian Job e Love Story. Fu Evans a scegliere Francis Ford Coppola per la regia de "Il Padrino", da molti considerato ancora uno dei miglior film di sempre. Coppola ha commentato la scomparsa di Evans.

Ricordo il fascino, il bell'aspetto, l'entusiasmo, lo stile e il senso dell'umorismo di Bob Evans. Aveva un forte istinto, come dimostra la lunga lista di grandi film della sua carriera. Quando ho lavorato con Bob, alcune delle sue idee utili hanno incluso suggerire John Marley nei panni di Woltz e Sterling Hayden nei panni del capitano della polizia, e la sua consapevolezza del fatto che "Il Padrino" doveva 2 ore e 45 minuti; inoltre quando facemmo "The Cotton Club", reclutò Richard Gere e Gregory Hines e portò Milena Canonero, George Faison, Richard Sylbert e molte altre persone di talento a lavorare al film. "May the kid always stay in the picture".

La battuta finale di Coppola è un riferimento a "The Kid Stays in the Picture", un'autobiografia del 1994 di Evans che nel 2002 venne adattata in un documentario. Il titolo deriva da una battuta attribuita al capo dello studio Darryl F. Zanuck ("Il ragazzo resta nel film") che stava difendendo Evans dopo che alcuni attori coinvolti nel film The Sun also Rises (1957) gli avevano chiesto di rimuoverlo dal cast.

Alla fine della sua carriera alla Paramount, Evans fu retrocesso a seguito di alcune ristrutturazioni poste in essere dall'azienda. Evans viene descritto come una persona particolarmente sincera e per questo non nascose mai i problemi avuti con la dipendenza da cocaina e con varie e complicate relazioni che resero burrascosa la sua vita personale. Robert Evans è stato sposato sette volte.

Il suo credito di produzione finale risale al 2016 con il film tv Urban Cowboy. Evans ha anche doppiato il personaggio principale della serie animata Kid Notorious del 2003, che era vagamente basata sulla sua vita.

Robert Evans, the larger-than-life producer, author, and former @ParamountPics head behind such iconic films like “Chinatown” and “The Godfather” died this past weekend. The Hollywood legend was 89 and left behind a legacy as rich and animated as his personality. pic.twitter.com/3GOHjWImR4 — Paramount Network (@paramountnet) October 28, 2019





Filmografia

Attore

La rivolta di Haiti (Lydia Bailey), accreditato come Bob Evans, regia di Jean Negulesco (1952)

Sinuhe l'egiziano (The Egyptian), non accreditato, regia di Michael Curtiz (1954)

L'uomo dai mille volti (Man of a Thousand Faces), accreditato come Robert J. Evans, regia di Joseph Pevney (1957)

Il sole sorgerà ancora (The Sun Also Rises), regia di Henry King (1957)

Duello a Forte Smith (The Fiend Who Walked the West), regia di Gordon Douglas (1958)

Donne in cerca d'amore (The Best of Everything), regia di Jean Negulesco (1959)

Superfights, regia di Siu-Hung Leung (1995)

Hollywood brucia (An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn), regia di Arthur Hiller (1997)

I Simpson (The Simpsons) - serie TV, 1 episodio, solo voce (2000)

Just Shoot Me! - serie TV, 1 episodio (2000)

Moby: We Are All Made of Stars, videocortometraggio, regia di Joseph Kahn (2002)

Kid Notorious - serie TV, 9 episodi, solo voce (2003)

Mind Games, cortometraggio, regia di Sinisha Nisevic (2011)

The Girl from Nagasaki, regia di Michel Comte e Ayako Yoshida (2013)

Kodaline: Ready, cortometraggio, regia di Abteen Bagheri (2015)

Produttore

Il padrino (The Godfather), non accreditato, regia di Francis Ford Coppola (1972)

Chinatown, regia di Roman Polanski (1974)

Il padrino - Parte II (The Godfather - Part II), non accreditato, regia di Francis Ford Coppola (1974)

Il maratoneta (Marathon Man), regia di John Schlesinger (1976)

Black Sunday, regia di John Frankenheimer (1977)

L'ultimo gioco (Players), regia di Anthony Harvey (1979)

Urban Cowboy, regia di James Bridges (1980)

Popeye - Braccio di Ferro (Popeye), regia di Robert Altman (1980)

Cotton Club (The Cotton Club), regia di Francis Ford Coppola (1984)

Il grande inganno (The Two Jakes), regia di Jack Nicholson (1990)

Sliver, regia di Phillip Noyce (1993)

Jade, regia di William Friedkin (1995)

The Phantom, regia di Simon Wincer (1996)

Il santo (The Saint), regia di Phillip Noyce (1997)

Sperduti a Manhattan (The Out-of-Towners), regia di Sam Weisman (1999)

Come farsi lasciare in 10 giorni (How to Lose a Guy in 10 Days), regia di Donald Petrie (2003)

Kid Notorious - serie TV, 3 episodi (2003)

Better Born, cortometraggio, regia di Robert Lopuski (2005)

HEYBABE!!! - serie TV di cortometraggi (2012)

Urban Cowboy - film TV (2016)

Fonte: Variety