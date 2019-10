Solo: Lawrence Kasdan incolpa Disney per il primo flop di Star Wars

Di Pietro Ferraro martedì 29 ottobre 2019

Lawrence Kasdan incolpa la Disney per il fallimento al botteghino di "Solo: A Star Wars Story".

Lawrence Kasdan che ha scritto Solo: A Star Wars Story insieme a suo figlio Jonathan, incolpa la Disney per il flop al box-office del film. In origine Disney e Lucasfilm cercarono di reclutare Kasdan padre per la trilogia sequel, ma lo sceneggiatore che aveva scritto classici come L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi all'epoca non era interessato a tornare al franchise. Solo quando ha ceduto e ha accettato un incontro con George Lucas le cose sono cambiate.

Durante l'incontro con George Lucas, Lawrence Kasdan ha appreso che volevano fare uno spin-off basato su Han Solo, che a quanto pare è il personaggio preferito di Star Wars dello scrittore. Così Kasdan ha deciso di fare un accordo: avrebbe firmato per scrivere "Solo" se avesse potuto portare a bordo anche suo figlio. Disney e Lucasfilm concordarono immediatamente e iniziarono i lavori sul progetto. Kasdan la ricorda come un'esperienza piacevole, ma "Poi lo studio ha rovinato tutto", ha affermato lo scrittore accusando Disney di non aver spinto adeguatamente il film a livello di marketing e di non aver affrontato con la giusta fermezza una campagna tesa ad affossare il film sulla scia delle controversie scaturite da "Gli Ultimi Jedi", titolo uscito ad appena sei mesi di distanza e all'epoca ancora circondato da polemiche e accese discussioni tra i fan. Kasdan si è detto dispiaciuto del comportamento tenuto da Disney con il film, ma ha concluso notando che questo modo di fare "Non è insolito".

Secondo quanto riferito, Disney si sarebbe ostinatamente intestardita sulla data di uscita prevista per Maggio 2018, invece di approvare la richiesta di Lucasfilm di farla slittare a dicembre. Disney avrebbe anche rifiutato di offrire il "trattamento preferenziale" di "Solo" in promozione, in modo da non interferire con la promozione di Avengers: Infinity War. Fu quindi un collimare di diverse circostanze che alla fine condannò "Solo". Invece di essere il grande titolo di richiamo delle festività natalizie, lo spin-off alla fine uscì all'ombra di grandi successi al botteghino quali "Infinity War" e Deadpool 2, dimostrando che anche qualcosa di così massiccio come "Star Wars" poteva essere vulnerabile alla concorrenza.

In realtà i problemi per "Solo" sono iniziati molto prima, durante le travagliate riprese che hanno visto il licenziamento in tronco dei due registi in carica, Phil Lord e Christopher Miller, e la convocazione in corsa di Ron Howard che bisogna dire ha fatto un gran lavoro, ma non ha potuto nulla contro un budget inevitabilmente lievitato fino 250 milioni di dollari (il film ne ha incassati 393 a livello globale). Per il sottoscritto "Solo" resta un film enormemente sottovalutato, certo forse troppo ammiccante ai nostalgici della saga, ma di certo non meritava un flop di tale portata, considerando anche la sorprendente interpretazione di Alden Ehrenreich nei panni di un giovane e spavaldo Han Solo.

Tornando a Kasdan, mentre lavorava su "Solo", Lucasfilm riuscì a convincere lo scrittore a lavorare anche su "Il riveglio della Forza", cosa che Kasdan era riluttante a fare. Lo scrittore afferma che Lucasfilm ha anche cercato di coinvolgerlo ulteriormente nel franchise con altri film, anche se non menziona se si trattasse de "Gli Ultimi Jedi" o "L'ascesa di Skywalker". Kasdan ricorda che lo studio ha persino inviato una persona a casa sua per consegnare una sceneggiatura.

Non ho mai visto questo povero corriere che hanno inviato. Ho detto: 'Non posso prenderlo". Non volevo sedermi e leggere il film di Star Wars di qualcun altro. Non sono interessato a Star Wars...Non pensare per un secondo che non mi renda conto di quanto sono fortunato ad avere loro che inviano un copione di Star Wars alla mia porta e io che gli posso dire: "No, non lo accetto". Devi essere in una situazione molto privilegiata per farlo, e non lo do mai per scontato.

Lawrence Kasdan al momento non vuole più avere nulla a che fare con "Star Wars", il che è comprensibile, allora gli è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione la possibilità di lavorare con l'Universo Cinematografico Marvel, al che Kasdan ha risposto ironicamente: "Ho un rapporto perfetto con la Marvel, in quanto mi piace andare a vedere i loro film".

Fonte: SyFy