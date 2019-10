Wally's Wonderland: un nuovo horror per Nicolas Cage

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 ottobre 2019

Nicolas Cage combatterà mostri animatronici nel film horror Wally's Wonderland.

Rivelato il prossimo progetto di Nicolas Cage, il vincitore dell'Oscar sarà protagonista di un film horror intitolato Wally's Wonderland in cui pare affronterà mostri animatronici in un parco di divertimenti abbandonato.

Kevin Lewis (The Drop, The Third Nail) ha firmato per dirigere "Wally's Wonderland", con G.O. Parsons che ha scritto la sceneggiatura e Nicolas Cage a bordo per recitare nel ruolo principale. Il film sarà incentrato su un inserviente, interpretato da Cage, che finisce per passare la notte in un parco divertimenti dove i personaggi animatronici iniziano a prendere vita. Cage deve affrontare e combattere questa serie di mostri per uscire vivo dal parco.

Lewis ha parlato del progetto e del coinvolgimento di Nicolas Cage.

Per me c'è stato sempre un attore e un solo attore che poteva far funzionare questo film e quell'attore è Nic Cage. Sono elettrizzato all'idea di lavorare con lui e non vedo l'ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di strambi psicopatici. Vedo questo film come Il cavaliere pallido vs Killer Klowns from the Outer Space.

Nicolas Cage negli ultimi anni ha inanellato una serie impressionante di direct-to-video sulla scia del collega Bruce Willis. L'anno scorso però la svolta con l'horror psichedelico Mandy che ha riportato Cage nelle grazie della critica. Prossimamente vedremo Cage anche nell'horror fantascientifico Color Out of Space, nuovo adattamento del racconto "Il colore venuto dallo spazio" di Lovecraft e in Primal, che vedrà l'attore bloccato su una nave in compagnia di un feroce giaguaro in libertà.

I fan dei videogiochi avranno notato una "sottile" somiglianza della trama di "Wally's Wonderland" con Five Nights at Freddy, videogioco horror di culto che Blumhouse Productions sta cercando di trasformare in un film.

Landafar Entertainment, JD Entertainment, Saturn Films, Almost Never Films e Screen Media Ventures hanno tutti collaborato per il progetto. Grant Cramer, Jeremy Davis e Danny Roth sono a bordo come produttori. Non ci sono dettagli sulle riprese e il film non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Deadline