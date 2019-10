Waves: trailer e poster del nuovo film del regista di "It Comes At Night"

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 ottobre 2019

Waves: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Trey Edward Shults nei cinema americani il 15 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

A24 ha reso disponibile un nuovo trailer di Waves, un dramma che arriva dall'acclamato regista Trey Edward Shults (It Comes At Night) che ha curato anche la sceneggiatura.

Ambientato nel vivace paesaggio della Florida del sud, e caratterizzato da un sorprendente cast di pluripremiati attori, "Waves" ripercorre l'epico viaggio emotivo di una famiglia afroamericana suburbana, guidata da un padre in buona fede ma autoritario mentre navigano attraverso amore, perdono e il ritrovarsi all'indomani di una perdita. Dall'acclamato regista Trey Edward Shults, "Waves" è una storia struggente sulla capacità universale di compassione e crescita anche nei tempi più bui.

Il film presenta un cast che include Kelvin Harrison Jr, Lucas Hedges, Taylor Russell, Alexa Demie, Neal Huff, Clifton Collins, Jr., Renée Elise Goldsberry e Sterling K. Brown. James Wilson e Kevin Turen sono a bordo come produttori. "Waves" debutta nei cinema americani il 15 novembre.

Fonte: Collider