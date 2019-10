Joker e Captain Marvel sono i costumi più popolari di Halloween 2019

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 ottobre 2019

Joker, Captain Marvel, Noi, Avengers: Endgame e Star Wars: L'ascesa di Skywalker tra i costumi preferiti di Halloween 2019.

Joker e Captain Marvel sono i costumi di Halloween più gettonati del 2019.

Domani 31 ottobre si celebra Halloween e sembra che negli States si vedranno in giro moltissimi costumi di Joker e Captain Marvel poiché questi due personaggi secondo un recente sondaggio sono tra i costumi più gettonati del 2019. Il Joker di Joaquin Phoenix sta attraversando la stessa popolarità che all'epoca investì il Joker del compianto Heath Ledger, mentre la Captain Marvel di Brie Larson ripercorre il successo al femminile che ebbe a suo tempo la Wonder Woman di Gal Gadot, quest'ultimo un costume ancora sulla cresta dell'onda. Parliamo comunque di due pellicole che hanno sbancato il box-office, con "Joker" che ha detronizzato Deadpool 2 come più alto incasso di sempre di un film vietato ai minori (853 milioni nel mondo), e meglio ancora ha fatto il film di Captain Marvel che senza il balzello della censura ha superato il tetto del miliardo di dollari.

Il Joker interpretato da Joaquin Phoenix sta ricevendo importanti riconoscimenti con un'interpretazione in odore di Oscar, la popolarità del film è tale che l'ormai famigerata scalinata del Bronx a NY, dove è stata girata la scena in cui Arthur Fleck balla in costume, è diventata affollata meta turistica per fan e curiosi.

Secondo le statistiche pubblicate da EW (via FandangoNOW), i fan hanno decretato Joker miglior costume maschile e Captain Marvel miglior costume femminile di Haloween 2019. FandangoNOW ha lanciato un sondaggio tra "più di 1.000 millennial fan del cinema" e ha chiesto loro quali personaggi cinematografici dell'anno preferivano per un costume di Halloween.

I 10 costumi preferiti di Halloween 2019 ispirati a personaggi femminili dei film:

1. Captain Marvel (Brie Larson, Captain Marvel)

2. Rey (Daisy Ridley, Star Wars: L'ascesa di Skywalker)

3. Maleficent (Angelina Jolie, Maleficent 2)

4. Black Widow (Scarlett Johansson, Avengers: Endgame)

5. Princess Jasmine (Naomi Scott, Aladdin)

6. Okoye (Danai Gurira, Avengers: Endgame)

7. Nebula (Karen Gillan, Avengers: Endgame)

8. Red (Lupita Nyong’o, Noi)

9. Dora (Isabela Moner, Dora e la città perduta)

10. Regina di Maggio (Florence Pugh, Midsommar)

I 10 costumi preferiti di Halloween 2019 ispirati a personaggi maschili dei film:

Joker (Joaquin Phoenix, Joker)

Spider-Man (Tom Holland, Spider-Man: Far From Home)

Captain America (Chris Evans, Avengers: Endgame)

Pennywise (Bill Skarsgård, IT Capitolo 2)

Thor (Chris Hemsworth, Avengers: Endgame)

Iron Man (Robert Downey Jr., Avengers: Endgame)

Hulk (Mark Ruffalo, Avengers: Endgame)

Thanos (Josh Brolin, Avengers: Endgame)

Black Panther (Chadwick Boseman, Avengers: Endgame)

Mister Rogers (Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood)

Sempre secondo il sondaggio altri personaggi ideali per un costume di Halloween includono la "Red" di Lupita Nyong'o vista nel thriller-horror Noi di Jordan Peele, Tom Hanks nel ruolo di Mr. Rogers del biopic A Beautiful Day in the Neighbourhood e la "Regina di Maggio" dell'horror Midsommar - Il villaggio dei dannati. Il sondaggio riporta anche persone che hanno fatto gruppo ispirandosi ai costumi dei supereroi di Avengers: Endgame e ai personaggi dell'imminente Frozen II e di Downton Abbey che ha recentemente debuttato nei cinema italiani con il primo lungometraggio ispirato all'acclamata serie tv.

Top 10 costumi di gruppo di Halloween 2019:

1. Avengers: Endgame

2. Star Wars: L'ascesa di Skywalker

3. Toy Story 4

4. Frozen II

5. Aladdin

6. Jumanji: The Next Level

7. Noi

8. Detective Pikachu

9. CATS

10. Downton Abbey

Fonte: EW