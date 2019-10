1917 di Sam Mendes, anteprima mondiale a Londra il 4 dicembre

Di Federico Boni mercoledì 30 ottobre 2019

1917 di Sam Mendes arriverà nei cinema d'Italia il 23 gennaio prossimo.

1917 di Sam Mendes: nuovo trailer italiano e un video 'dietro le quinte' "1917" racconta il culmine della prima guerra mondiale attraverso gli occhi di due giovani soldati britannici - Al cinema dal 23 gennaio 2020. Mancano ormai pochi titoli in vista degli Oscar 2020. Tra questi spicca sicuramente l'attesissimo 1917 di Sam Mendes, che avrà la sua premiere mondiale il prossimo 4 dicembre, a Londra. Ad annunciarlo Film and TV Charity, Entertainment One (eOne), Amblin Partners, Neal Street Productions e New Republic. Un'anteprima che sarà inoltre la 71a Royal Film Performance™ ospitata dall’organizzazione benefica nei suoi oltre 100 anni di attività, la seconda targata Sam Mendes 4 anni dopo la premiere di Spectre.

The Royal Film Performance™ è il più importante fundraiser per Film and TV Charity, un’organizzazione che supporta diecimila persone che lavorano dietro le quinte nell’industria televisiva e cinematografica più importante del Regno Unito.

Scritto da Mendes e Krysty Wilson-Cairns, 1917 uscirà negli Usa il 25 Dicembre, distribuito da Universal Pictures, mentre arriverà in Italia il 23 gennaio del 2020. La trama?

Al culmine della Prima Guerra Mondiale, a due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake viene affidata una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, dovranno attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che bloccherà un attacco mortale contro centinaia di soldati - tra cui il fratello di Blake. In 1917 recitano anche Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Queste le parole di Sam Mendes.

Sono molto contento che la premiere mondiale di 1917 si svolgerà a Londra, la mia città natale, per aiutare Film and TV Charity. Non avrei mai potuto realizzare il film senza le capacità e la dedizione di tutti i talentuosi artigiani che lavorano nell’industria inglese. Sono proprio loro le persone che Film and TV Charity si impegna a sostenere ogni giorno. Il film è un progetto estremamente personale per me, ed è un onore essere stato scelto come 71a Royal Film Performance.

Alex Pumfrey, CEO di The Film and TV Charity:

È fantastico che Sam Mendes, Entertainment One e Amblin Partners abbiano deciso di usare la premiere di 1917 per aiutarci a valorizzare questa straordinaria industria. Si tratta infatti di un film completamente girato nel Regno Unito impiegando centinaia di lavoratori altamente qualificati in diversi campi. Esistiamo per offrire supporto alle vite e alle carriere di chiunque lavori dietro le quinte nel mondo del cinema e della televisione nel Regno Unito. Senza di loro non potremo mai raccontare storie come 1917. Quando scorrono i titoli di coda e tutti tornano a casa, noi siamo lì, 24/7, per aiutare le persone a superare gli ostacoli e a realizzare a pieno il loro potenziale. I fondi raccolti alla Royal Film Performance quest’anno ci permetteranno di sviluppare programmi che miglioreranno il servizio di supporto psicologico, attualmente disponibile per le persone all’interno di questo settore e di sviluppare nuovi servizi come Support Line. Siamo infinitamente grati a Entertainment One e a Sam Mendes per il loro sostegno.

Film and TV Charity è stata fondata nel 1924 come organizzazione benefica, sei anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Durante quasi un secolo, l’organizzazione ha assistito a tantissimi cambiamenti all’interno dell’industria cinematografica e continua a fornire il supporto finanziario ed emotivo per la vita dietro le quinte.