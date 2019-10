Francis Ford Coppola chiarisce sui Film Marvel

Di Pietro Ferraro giovedì 31 ottobre 2019

Francis Ford Coppola prova a chiarire i suoi precedenti e controversi commenti sui film Marvel.

Francis Ford Coppola è tornato a parlare dei film Marvel provando a chiarire i controversi commenti rilasciati subito dopo le dichiarazioni di Martin Scorsese. In primis il regista di classici quali Apocalypse Now e Il Padrino ha spiegato che i suoi precedenti commenti, in cui definiva "deprecabili" i film della Marvel, erano stati tradotti in modo errato.

Il regista spiega che è l'idea di fare film per commerciare sull'arte ad essere deprecabile. Non specificamente i film Marvel. Nell'intervista Coppola ha anche fornito ulteriori chiarimenti in particolare sul suo pensiero riguardo ai film di supereroi. Il regista dice che a non piacergli è l'idea stessa di franchising.

Personalmente non mi piace l'idea di franchising, l'idea che puoi continuare a ripetere quello che è essenzialmente lo stesso film per guadagno finanziario, in altre parole si tratta di un approccio formulaico. Sento che l'approccio è adottato per ridurre il rischio economico dei film e ritengo che il "fattore di rischio" sia un elemento che rende i film a volte fantastici. Inoltre il film di tipo formulaico attira la maggior parte delle risorse disponibili su di loro, lasciando poco per produzioni più audaci, riducendo la diversità.

Coppola prosegue il suo pensiero sui "cinecomic" usando il cibo come analogia.

In un certo senso penso che il cinema sia come cibo; certamente puoi aggiungere cose per renderlo allettante, gustoso e divertente, ma deve anche essere nutriente per qualificarsi come vero cibo.

Il CEO della Disney Bob Iger ha recentemente respinto al mittente le affermazioni di Scorsese e e Coopola citando in particolare l'acclamato Black Panther del regista Ryan Coogler vincitore di 3 Oscar (scenografia, costumi e colonna sonora),. Quello di Coogler è un esempio di intrattenimento di alto profilo in cui l'Academy ha individuato un valore artistico oltre che meramente tecnico, visto che il film ha ricevuto una candidatura al Miglior film accanto a pellicole come il vincitore Green Book di Peter Farrelly e film d'autore come La favorita di Yorgos Lanthimos e Roma di Alfonso Cuarón.

Sembra che Scorsese e Coppola si stiano rendendo conto di aver "criminalizzato" singole pellicole o un intero genere cinematografico invece di puntare il dito contro un sistema produttivo come quello di Hollywood, sistema che punta ad azzerare i rischi di perdite e a massimizzare il profitto, insomma niente di nuovo per aziende che alla fine fanno semplicemente del business.

Fonte: Deadline