Doctor Sleep: curiosità e recensione del film horror con Ewan McGregor

Di Pietro Ferraro venerdì 1 novembre 2019

Curiosità e recensione del film horror "Doctor Sleep" nei cinema italiani dal 31 ottobre 2019.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul film "Doctor Sleep".

Doctor Sleep ha debuttato nei cinema italiani in concomitanza con Halloween, quindi quale migliore occasione per goderci in sala l'atteso sequel di Shining. Il film vede protagoista Ewan McGregor nei panni di un tormentato Danny Torrance adulto che si contrappone al Vero Nodo, una setta di vampiri che uccidono bambini per nutrirsi della loro "luccicanza" soprannominata "vapore", che regala ai membri della setta giovinezza, lunga vita e vigore fisico. Danny ex alcolista e infermiere in una struttura per malati terminali aiuterà una ragazzina che ha il suo stesso dono, e che il Vero Nodo intende rapire poiché tanto potente da garantire loro una scorta di "vapore" a lungo termine.

Per Stephen King scrivere un romanzo sequel del suo capolavoro "Shining" non deve essere stata una passeggiata, e per il regista Mike Flanagan adattare il romanzo di King come un sequel del capolavoro di Stanley Kubrick del 1980, adattamento odiato da King, deve essere stata impresa ancor più ardua. Cotanta audacia alla fine dovrebbe aver dato i suoi frutti, almeno a sentire la maggioranza della critica, in realtà "Doctor Sleep" non funziona, in alcuni punti risulta "soporifero", in perfetta aderenza al titolo, e soprattutto nella parte dell'Overlook Hotel diventa involontaria parodia del classico di Kubrick.

"Doctor Sleep" si presenta come un horror "addomesticato" che pare concepito per accontentare più i poco avvezzi al genere che lo spettatore più scafato. Il talentuoso regista Mike Flanagan ha fatto molto meglio in altre occasioni, vedi la notevole serie tv The Haunting, il memorabile Absentia (se non l'avete ancora visto vi consigliamo di rimediare seduta stante) e con il più recente Il gioco di Gerald, altro adattamento tratto da un racconto di King realizzato dal regista per Netflix. "Doctor Sleep" si dipana sonnolento e ha i suoi momenti migliori nell'interpretazione di Ewan McGregor, interpretazione che però si perde diluita negli interminabili 153 minuti di durata della pellicola che mette in scena anche il team di antagonisti meno credibili mai visti in un film horror. Il cosiddetto Vero Nodo vorrebbe ammiccare ai vampiri del classico anni '80 Il buio si avvicina di Kathryn Bigelow, ma in realtà ne scimmiottano malamente alcuni elementi e nonostante siano potenti creature psichiche finiscono per essere annientati in maniera alquanto maldestra.

Il disastro vero e proprio però arriva nel finale che come accennato presenta un forzoso collegamento, anche a livello visivo, con il classico di Kubrick. In scena risibili rimpiazzi dei personaggi originali, i più imbarazzanti sono il finto Jack Torrance di Jack Nicholson e una incomprensibile "bella" copia delle inquietanti gemelle dell'Overlook Hotel, che da icone horror diventano innocua materia prima per famiglie. Uno degli errori più evidenti del film di Flanagan è l'incapacità di mettere in scena gli incontri/scontri con il "Vero Nodo" e la sua leader Rose Cilindro, scontri ridotti a sparatorie, duelli all'arma bianca e un fuggi fuggi generale più consono ad un qualsiasi thriller d'azione che ad un horror di stampo sovrannaturale.

"Doctor Sleep" ha sicuramente elementi di attrattiva per un pubblico ampio e trasversale, ma dal punto di vista prettamente "orrorifico" langue e oltre ad essere lontano anni luce dal memorabile IT di Andrés Muschietti, paradossalmente funziona meno del recente Scary Stories to Tell in the Dark di Guillermo del Toro, che tra l'altro è basato su un libro per ragazzi.





Curiosità