The Batman: Jeffrey Wright confermato come nuovo Commissario Gordon

Di Pietro Ferraro sabato 2 novembre 2019

Jeffrey Wright sarà il nuovo Commissario Gordon in "The Batman", lo conferma Matt Reeves.

Matt Reeves regista di The Batman ha confermato via Twitter che Jeffrey Wright interpreterà il commissario James Gordon nel prossimo film DC. In precedenza era stato riferito che Wright era in trattative per il ruolo, sebbene il suo potenziale casting non fosse stato ancora confermato da Reeves o da chiunque fosse coinvolto nel film.

Insieme ad una GIF di Jeffrey Wright che dice "Tweet qualcosa", Reeves scrive semplicemente "Tweet!" seguito dall'hashtag #Gordon accanto all'emoji di un pipistrello, confermando che Wright sarà il prossimo attore a capo del dipartimento di polizia di Gotham City.

Wright si unisce ad una manciata di altri attori già scelti per il progetto guidati da Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne. Paul Dano (Little Miss Sunshine) è stato recentemente scelto per interpretare l'Enigmista mentre Zoe Kravitz (Big Little Lies) sarà Catwoman.

I dettagli della trama di "The Batman" sono ancora nebulosi, ma è stato riferito che sarà un film autonomo senza apparente connessione con l'Universo Esteso DC, vedi il recnete Joker di Todd Phillips. Secondo alcune voci il film seguirà il Cavaliere oscuro mentre indaga su una serie di bizzarri omicidi a Gotham City, con alcuni dei più noti supercriminali della città che finiscono nella lista dei sospetti. Questo porterebbe "The Batman" ad includere un numero sostanzioso di nemici del Crociato Incappucciato, ma nessuno di questi dettagli è stato ancora confermato da Warner Bros. o Reeves.

Wright è noto per il ruolo di Bernard Lowe della serie tv Westworld, ruolo che gli è valso due nomination al Primetime Emmy Award per le prime due stagioni della serie. La stagione 3 andrà in onda su HBO nel 2020. I crediti di Wright includono anche Angels in America, sia lo show di Broadway che gli è valso un Tony Award sia la miniserie HBO che ha visto Wright premiato con l'Emmy come miglior attore non protagonista. Altri ruoli di Wright includono Mr. Dury in Lady in the Water e Beetee nella saga di Hunger Games.

"The Batman" arriverà nelle sale il 25 giugno 2021.





Fonte: Collider