Ant-Man 3, confermato Peyton Reed alla regia

Di Federico Boni sabato 2 novembre 2019

Peyton Reed chiuderà la 'sua' trilogia.

A un anno dai 622 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Ant-Man and the Wasp, la Disney Marvel ha confermato Peyton Reed in cabina di regia per il terzo capitolo. A ufficializzarlo l'Hollywood Reporter. Reed aveva diretto anche il primo capitolo, uscito nel 2015 e in grado di incassare 519 milioni di dollari.

Paul Rudd sarà ancora una volta Scott Lang, già interpretato in 4 occasioni. Tutto tace sulla trama, mentre l'uscita in sala potrebbe arrivare nel 2022, con via alle riprese tra fine 2020 e inizio 2021. Doctor Strange in The Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder dovrebbero anticipare Ant-Man 3.

Ad inaugurare l'attesa Fase 4 Marvel sarà Black Widow, il 22 aprile 2020, seguito da The Eternals (6 aprile 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Sequel di Spider-Man: Far from Home (16 luglio 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).