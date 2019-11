Supergirl: all'asta il costume originale del film

Di Pietro Ferraro sabato 2 novembre 2019

Il costume originale di ‘Supergirl’, indossato nel film del 1984 dall’attrice protagonista Helen Slater, è all’asta su Catawiki.

Il costume originale del film Supergirl, indossato da Helen Slater nel lungometraggio del 1984, è all'asta su Catawiki, la piattaforma online per oggetti speciali. Un’occasione imperdibile per collezionisti e appassionati di cinema che avranno l’occasione di contendersi questo oggetto unico e raro.

"Supergirl" stato il primo film di supereroi in lingua inglese che ha avuto nel ruolo di protagonista una donna. Indossando questo costume, Slater si è fatta strada nel mondo del cinema ed è stata nominata al Saturn Award come migliore attrice nel ruolo di Supergirl. Lo scorso anno i costumi "flying" sono stati venduti in un'asta ad Hollywood per più di $ 20.000. Il costume completo di Supergirl, con l'iconico mantello rosso, l'inconfondibile logo 'S' inciso sul giubbotto blu e la gonna rossa, sarà all'asta dal 1° al 22 novembre 2019. La base d’asta sarà di 2.500 euro.

Anche se per il film sono stati realizzati diversi costumi, si ritiene che questo sia stato usato per le scene all'aperto. Invito la gente a dare un'occhiata al nostro sito e vedere le immagini dettagliate di questo oggetto da collezione. I supereroi femminili sono più popolari che mai, quindi siamo entusiasti di presentarlo ai nostri offerenti su Catawiki. Ludd Smits - Esperto di Catawiki

Uscito nel 1984, "Supergirl" è iconico non solo per la tematica ma anche per essere un precursore del genere. Tematicamente, il film è basato sull'omonimo personaggio della DC Comics ed è servito come spin-off della serie cinematografica Superman. Diretto da Jeannot Szwarc e scritto da David Odell, il cast includeva attori famosi tra cui Faye Dunaway, Mia Farrow, Peter O'Toole, Marc McClure, e altri ancora.

I supereroi femminili stanno guadagnando sempre più attenzione e gradimento col passare dei giorni. Personaggi come Catwoman, Wonder Woman, Captain Marvel ecc. sono sempre state apprezzate dal grande pubblico. Eventi come Halloween dimostrano che le persone di tutto il mondo amano ancora vestirsi come i loro supereroi preferiti. Indossare un costume da Supergirl ha un significato più profondo della semplice apparenza; è una dichiarazione. Il merchandising di Superman è diventato particolarmente popolare tra i giovani amanti del fumetto con potere d'acquisto. Potremmo non essere in grado di vedere Superman o Supergirl volare nel cielo, ma il logo "S", è uno segno molto familiare perché presente in una vasta gamma di prodotti, dalle magliette alle cover dei computer portatili.

Fonte: Catawiki