Stasera in tv: "La ragazza nella nebbia" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 3 novembre 2019

Canale 5 stasera propone "La ragazza nella nebbia", film thriller del 2017 diretto da Donato Carrisi e interpretato da Toni Servillo, Jean Reno, Ekaterina Buscemi e Alessio Boni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Toni Servillo: ispettore Vogel

Jean Reno: dottor Flores

Ekaterina Buscemi: Anna Lou

Alessio Boni: prof. Loris Martini

Lorenzo Richelmy: agente Borghi

Galatea Ranzi: Stella Honer

Antonio Gerardi: avv. Giorgio Levi

Michela Cescon: agente Maier

Lucrezia Guidone: Clea

Daniela Piazza: Maria Kastner

Jacopo Olmo Antinori: Mattia

Marina Occhionero: Monica

Sabrina Martina: Priscilla

Greta Scacchi: Beatrice Leman





La trama

Febbraio. Una notte di nebbia, uno strano incidente stradale su una strada deserta di montagna. L’uomo alla guida viaggiava da solo. È incolume. Ma i suoi abiti sono sporchi di sangue. Uno psichiatra, il dottor Flores, cerca di fargli ricordare l’accaduto. L’uomo si chiama Vogel, fino a poco tempo prima era un poliziotto famoso, una specie di eroe, di quelli che finiscono spesso in tv. Il suo racconto ha inizio sessantadue giorni prima. A due giorni da Natale, nel piccolo paese alpino di Avechot scompare una ragazza di sedici anni – lentiggini e capelli rossi. Il suo nome è Anna Lou. Vogel giunge sul posto. Non ci sono indizi, non ci sono piste da seguire. Potrebbe trattarsi di un semplice allontanamento volontario, di una fuga da casa. Invece lui riesce a convincere tutti che Anna Lou è stata rapita. Prima la comunità locale, poi i media. Perché Vogel è bravo a creare il caso mediatico. A lui non interessano cose come il dna o la polizia scientifica. A lui non interessano le prove. Si serve dei giornalisti e di internet per mettere su uno spettacolo. Non cerca la verità, lui cerca un’audience. Perché il crimine è un business. Tutti ci guadagnano. Le tv che trattano l’evento come fosse una serie a puntate, e incassano lauti introiti pubblicitari. I poliziotti che fanno carriera. Perfino parenti e amici delle persone coinvolte, che vengono pagati generosamente per rilasciare interviste e testimonianze ai giornalisti. È così che comincia la caccia al mostro. Loris Martini è un semplice professore di letteratura. Ha una moglie, una figlia, una vita serena e regolare. Ma per un caso fortuito del destino si trova coinvolto nella scomparsa della giovane Anna Lou. E’ davvero lui il colpevole? E che ruolo avrà in questa vicenda lo psichiatra Augusto Flores?





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo romanzo di Donato Carrisi che con questo primo adattamento debutta alla regia.



Il film ha ricevuto un David di Donatello (Miglior regista esordiente a Donato Carrisi) e due Globi d'oro (Miglior sceneggiatura a Donato Carrisi e Miglior attore a Toni Servillo).



Le riprese del film si sono svolte per sette settimane tra Carezza e Nova Levante, Caldaro, Merano, Magrè, Sarentino e Bolzano, gran parte della Val D’ega.



Il film ha incassato in Italia un totale di 3,7 milioni di euro.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Vito Lo Re (Lacrime di San Lorenzo) che ha musicato anche L'uomo del labirinto, seconda regia di Donato Carrisi.

La colonna sonora include i brani: "Danca Da Solidao" di Beth Carvalho, "My Love is Real" di Franck Sarkissian e "Doom: And then Death Scythed" di Darkend.



1. Flores

2. Casa Di Anna Lou

3. Maria E Bruno

4. L'Appello

5. Delirio Di Onnipotenza

6. Bruno Kastner

7. La Veglia

8. Il Ragazzo Con Lo Skate

9. Nessun Urlo

10. Clea E Loris

11. L'Escursione

12. Ricerche

13. E' Lui

14. La Polizia In Casa

15. Maria Kastner

16. Ostinato

17. Martini E Kastner

18. Lo Zaino

19. Beatrice Leman

20. Il Diario

21. Al Grand Hotel

22. A Casa

23. 25 Minuti Di Vantaggio

24. Piano Diabolico

25. Finale

26. Titoli Di Coda

27. La Ragazza Nella Nebbia

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]