Doctor Sleep: la colonna sonora ufficiale del sequel di "Shining"

Di Pietro Ferraro domenica 3 novembre 2019

E' disponibile per il download la colonna sonora ufficiale di "Doctor Sleep", il sequel di "Shining" nelle sale italiane dal 31 ottobre.

[Per ascoltare il brano "Dies Irae / Violet" clicca sull'immagine in alto]

WaterTower Music ha annunciato l'uscita in digitale della colonna sonora del film horror Doctor Sleep, il sequel ufficiale dello Shining di Stephen King e del film di Stanley Kubrick attualmente nei cinema italiani.

Diretto da Mike Flanagan (Oculus, Il gioco di Gerald), il sequel prosegue la storia di Danny Torrance, interpretato da Ewan McGregor, 40 anni dopo il suo terrificante soggiorno all'Overlook Hotel di "Shining".

Flanagan ha scelto i Newton Brothers (Haunting, Extinction), il duo composto da Andy Grush e Taylor Newton Stewart, per creare la colonna sonora del film.

Era importante che Doctor Sleep avesse una propria identità, ma volevamo anche richiamare alcuni dei sentimenti che Kubrick ha creato in Shining. Ha usato la colonna sonora e il sound design in modo tale da creare un impenetrabile senso di terrore. Mike Flanagan - Regista

[Per ascoltare il brano "The Shining" clicca sull'immagine in alto]

L'ascoltatore più attento riconoscerà occasionali richiami musicali al tema iconico del film "Shining" del 1980. L'album composto da 36 tracce apre con il brano "Dies Irae / Violet (che incorpora il tema principale di Shining).

I compositori hanno adottato un approccio distinto alla strumentazione, ispirato dalla loro passione per gli strumenti rari. Una delle arpe eoliche più grandi del mondo, situata nella California del Nord, è stata registrata, quindi manipolata attraverso sintetizzatori modulari per suonare in tandem con altri elementi dello spartito. Inoltre i Newton Brothers hanno registrato Paul Dresher mentre interpretava il suo grande hurdy-gurdy (una versione massiccia e modificata in modo univoco di una ghironda) per contribuire a creare scenari sonori innovativi per l'atmosfera del film. L'orchestra è stata registrata e allestita per includere un bilanciamento naturale e movimento tra le sezioni. I cori cantati, le parti vocali testuali e i sintetizzatori suonano insieme all'orchestra.

È un onore eccezionale aver contibuito al film "Doctro Sleep". Shining è un film che ci ha ossessionato sia da bambini che da adulti. Sia il film che il romanzo raccontano una storia così profonda nella sua essenza. Aupportare quella storia attraverso la colonna sonora è stata una delle esperienze più gratificanti della nostra carriera. Combinare l'orchestra, un coro unico, sintetizzatori modulari, strumenti rari e un manipolo di registrazioni dal vivo è stato essenziale per creare la tavolozza sonora a supporto del film. Siamo gratio a Mike Flanagan e al (produttore cinematografico) Trevor Macy, per averci affidato e guidato in modo creativo in questa impresa.

TRACK LISTINGS:

1. Dies Irae / Violet (Incorporating The Shining Main Title)

2. 237

3. Mrs. Massey

4. Please Talk Please

5. The Shining

6. Lockbox

7. Rattlesnake

8. Spoons

9. The Hat, The Snake & Dan

10. Turning

11. Gaucher's Disease

12. Doctor Sleep

13. #19

14. Steam

15. Redrum

16. The Looker

17. Astral Projection

18. Who's Tony?

19. Chimes & Outside Voices

20. Rose Traveling

21. Grampa Flick

22. The Things That Lived There

23. That Which Was Forgotten

24. The True Knot

25. Ventriloquism

26. Radio Waves

27. Going West

28. The Overlook

29. You Seem Put Upon

30. Bloody Elevators

31. Enough!

32. Ventus

33. The Hedge Maze Part I

34. The Hedge Maze Part II

35. Old Ghosts

36. We Go On

[Per ascoltare il brano "The Overlook" clicca sull'immagine in alto]