Terminator: Destino Oscuro - nuova statua del T-800 di Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro domenica 3 novembre 2019

Chronicle Collectibles ha realizzato una impressionante nuova statua del T-800 di Arnold Schwarzenegger in "Terminator: Destino Oscuro".

Lo scorso 31 ottobre Terminator è tornato nei cinema italiani con il nuovo capitolo Terminator: Destino Oscuro. Partendo da una nuova linea temporale è stato cancellato ogni sequel dopo Terminator 2 - Il giorno del giudizio, e ripartendo proprio dal blockbuster anni '90 di James Cameron sono stati riportati sullo schermo il T-800 di Arnold Schwarzenegger e la Sarah Connor di Linda Hamilton.

In concomitanza con l'uscita nei cinema di "Destino Oscuro", arriva una nuova impressionante statua in scala 1/4 da Chronicle Collectibles che ritrae il T-800 di Schwarzenegger in versione "danneggiata".

Questo è il sequel che i fan di Terminator stavano aspettando. Siamo così felici di debuttare con la prima statua al mondo in scala 1:4 del film. Come fan di lunga data di Terminator e Arnold, questa statua per noi è un sogno che diventa realtà. Robert Davis - Social Media & Events Outreach

La statua rilasciata in edizione limitata a sole 500 unità, non solo mostra la forma umana di Arnold Schwarzenegger, ma la pelle strappata rivela l'esoscheletro T-800 sottostante. La statua è alta circa 35 cm e include un braccio intercambiabile, uno con mano umana e uno senza. Gli occhi della figure sono illuminati con luci a LED. La base è dettagliata con macerie e detriti per un diorama che richiama un'apocalittico scenario di battaglia. Il dettaglio delle ferite, bruciature e del sangue risulta estremamente realistico.

Trovate "The Terminator: Dark Fate T-800 Battle Damaged 1/4 Scale Statue" sul sito ufficiale di Chronicle Collectibles.