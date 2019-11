Stasera in tv: "Molly's Game" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Molly's Game", dramma biografico del 2017 diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera.

Cast e personaggi

Jessica Chastain: Molly Bloom

Idris Elba: Charlie Jaffey

Kevin Costner: Larry Bloom

Michael Cera: Player X

Brian d'Arcy James: Brad

Jeremy Strong: Dean Keith

Chris O'Dowd: Douglas Downey

J. C. MacKenzie: Harrison Wellstone

Bill Camp: Harlan Eustice

Graham Greene: giudice Foxman

Matthew D. Matteo: Bobby

Joe Keery: Cole

Natalie Krill: Winston

Claire Rankin: Charlene Bloom

Samantha Isler: Molly adolescente

Piper Howell: Molly a 7 anni

Madison McKinley: Shelby

Khalid Klein: Neal

Jon Bass: Shelly Habib

Victor Serfaty: Diego

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Molly Bloom

Luca Ward: Charlie Jaffey

Michele Gammino: Larry Bloom

Davide Perino: Player X

Francesco Pezzulli: Dean Keith

Alessandro Quarta: Douglas Downey

Simone D'Andrea: Harrison Wellstone

Roberto Stocchi: giudice Foxman





La trama

Molly's Game è basato sulla storia vera di Molly Bloom (Jessica Chastain), una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino. I grossi portafogli delle stelle di Hollywood, dei giganti dello sport e degli affari le regalano una decade di sfarzi, successo e glamour, ma attirano anche le attenzioni sbagliate quando, senza esserne a conoscenza, mette al tavolo da gioco dei membri della mafia russa. La sua scia fortunata si arresta bruscamente quando viene arrestata in piena notte da 17 agenti dell'FBI che imbracciano armi automatiche. Costretta ad affrontare le accuse a suo carico, diventa suo unico alleato il suo avvocato difensore (Idris Elba), riluttante all’inizio, e che invece scopre che c'è molto di più in Molly Bloom di quello che le volgari storie da tabloid rivelano.





Il nostro commento

Brillante esordio alla regia per lo sceneggiatore Aaron Sorkin che ha scritto il classico Codice d’Onore, ha creato la serie tv di culto West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e si è specializzato in biopic, sue le sceneggiature per La guerra di Charlie Wilson, The Social Network, L’arte di vincere e lo Steve Jobs di Danny Boyle.

Molly’s Game è contraddistinto da una maniacale cura per i particolari, Sorkin da buon sceneggiatore esplica nel dettaglio ogni singola scena in cui si gioca a poker, così che anche lo spettatore meno avvezzo viene edòtto alzando di diversi punti il livello di coinvolgimento.

Jessica Chastain e Idris Elba sfoggiano una sintonia notevole, con la Chastain che si dimostra una delle migliori attrici su piazza, in questo caso ben supportata da un Elba che mette in scena un mix di carisma e talento a cui è davvero difficile resistere.

"Molly’s Game" è un intrigante mix di The Social Network e L’arte di vincere, quindi chi cerca qualcosa alla The Wolf of Wall Street o perlomeno qualcosa con quel tipo di umorismo potrebbe restare deluso, anche se il film di Sorkin e quello di Martin Scorsese condividono più di un elemento, tra cui l’utilizzo di una voce narrante e uno scandire visivamente gli eventi da parte di Sorkin che deve molto al cinema di Scorsese.

"Molly’s Game" è la storia di una donna forte, bella e intelligente che prima cerca affermarsi, e poi di sopravvivere in un mondo di uomini ricchi e potenti, che ad un certo punto mostreranno tutta la loro debolezza e meschinità, mettendo in luce ancora una volta la parte peggiore di un universo maschile sempre pronto a “marcare” il territorio.

In "Molly's Game" c'è il poker, la mafia russa e quella italiana, le celebrità, lo sport e una storia vera rivisitata con una scrittura fruibile, dialoghi brillanti e un parterre di personaggi ben caratterizzati. La sceneggiatura di Sorkin, meritatamente candidata ad un Oscar, condensa una vita intera senza sbavature di sorta, non dilungandosi oltre il dovuto e tenendo la protagonista sempre al centro della narrazione, per un biopic all'insegna del godibile.





Curiosità



Il film si basa sulle memorie "Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker" di Molly Bloom.



Il film segna l'esordio alla regia dello sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin (The Social Network, Codice d'onore, L'arte di vincere) che per la sceneggiatura di Molly's Game ha ricevuto la sua terza candidatura all'Oscar.



È opinione diffusa che il "Giocatore X" sia basato sull'attore Tobey Maguire.



Molly Bloom venne bandita dal Canada perché dichiarata colpevole di un crimine federale negli Stati Uniti. Le è stato concesso un pass di 48 ore per visitare il Canada per la premiere del film al Festival di Toronto. Ironia della sorte il film è stato girato in Canada.



A causa dei loro rispettivi programmi, Idris Elba e Jessica Chastain hanno avuto solo 10 giorni per girare. Hanno girato 45 pagine nei primi 6 giorni e hanno compensato al tempo limitato provando prima dell'inizio delle riprese e tra le riprese.



Tutti le comparse nella partite a carte sono giocatori di poker professionisti. Il regista Aaron Sorkin al suo esordio voleva realismo, fino al modo in cui i giocatori gestivano le carte durante le partite. Le comparse di solito vengono pagate 90$ per una giornata lavorativa di 12 ore, nel film invece erano spesso tra le persone più pagate sul set.



Secondo Molly Bloom la più grossa somma di denaro che abbia mai visto perdere in una sessione di gioco di carte di una sola notte è stata di 100 milioni di dollari. Il giocatore perdente ha saldato il debito il giorno seguente.



Molly afferma che il centro della galassia profuma di "rum e lamponi" a causa del formiato di etile. Entrambe le affermazioni sono vere: il formiato di etile ha un odore di rum con un pizzico di lampone ed è uno dei composti organici che sono stati rilevati nelle nuvole al centro della Via Lattea.



Dato che questo è stato il suo debutto alla regia, Aaron Sorkin ha spesso chiamato il suo amico David Fincher per consigli sulle riprese. In precedenza i due avevano collaborato a The Social Network. Sorkin ha anche trovato supporto in Kevin Costner durante le riprese (Costner ha diretto tre film tra cui Balla coi lupi, per il quale ha vinto un Oscar come miglior regista).



Il personaggio di Idris Elba lavora per lo studio legale immaginario di Gage Whitney. Gage Whitney (chiamato anche Gage Whitney Pace) appare più volte nel lavoro di Aaron Sorkin. Nella serie tv West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, Sam Seyborn ha lavorato lì prima di unirsi alla campagna presidenziale di Bartlet. Anche le serie tv Studio 60 on the Sunset Strip e The Newsroom menzionano lo studio..



Anche il fratello minore di Molly Bloom, Jeremy Bloom, era uno sciatore. È stato 3 volte campione del mondo, 2 volte olimpionico, 11 volte medaglia d'oro della Coppa del mondo ed è stato inserito nella US Skiing Hall of Fame nel 2013. Era anche un giocatore di football americano all-college dell'Università di Colorado. È stato reclutato dai Philadelphia Eagles, ma non ha mai giocato a football a livello professionale.



Nell'aprile 2010, Bloom ha fondato la società di software di marketing Integrate. La società è stata nominata "Best New Company" agli American Business Awards di New York City e la rivista Forbes ha definito Bloom una delle 30 persone più influenti nella tecnologia sotto i 30 anni.



Jessica Chastain sa molto poco sul gioco d'azzardo e non ha mai avuto interesse al riguardo.



Quando Molly entra per la prima volta nella sala da poker di Dean, una scritta sul muro dice "Quo Vadimus", che è il titolo dell'ultimo episodio della serie tv Sports Night. Sia Molly's Game che Sports Night sono stati scritti da Aaron Sorkin.



Il film riunisce Kevin Costner e Graham Greene, gli attori principali di Balla Coi Lupi.



Il cast del film comprende un vincitore dell'Oscar, Kevin Costner, e due nominati all'Oscar, Graham Greene e Jessica Chastain. Lo sceneggiatore e regista Aaron Sorkin è anche vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per The Social Network.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 60.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Daniel Pemberton (Steve Jobs, Tutti i soldi del mondo, Ocean's 8, Birds of Prey).

Alla prima partita di poker di Molly, lei dice di aver cercato su Google la musica che piaceva ai giocatori di poker, e ha dovuto inventare una playlist da una sola canzone di Kenny Rogers. La famosa canzone, che ha ispirato un breve video omonimo, è "The Gambler".



1. Staring Down a Mountain

2. Raided

3. Molly's Journey

4. Set It Up

5. Play Your Hand

6. Area Codes

7. Cut the Pack

8. Red & Black

9. Pocket Kings

10. The Rake

11. House of Cards

12. It Had to End

13. The Playmates

14. The Russians

15. Molly's Dream

16. Intruder

17. Scars

18. Beyond Your Means

19. Therapy Session

20. All the Beauty in the World

