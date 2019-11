Una canzone per mio padre: trailer italiano del film con Dennis Quaid ispirato ad una storia vera

Di Pietro Ferraro lunedì 4 novembre 2019

Una canzone per mio padre: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico con Dennis Quaid nei cinema italiani dal 7 novembre 2019.

Il 7 novembre Dominus Production porta nelle sale italiane Una canzone per mio padre (I Can Only Imagine), il film-rivelazione che con più di 10 milioni di biglietti staccati negli Stati Uniti ha letteralmente conquistato il pubblico americano.

Dai registi di October Baby, "Una Canzone Per Mio Padre" è la storia di Bart Millard e di come sia riuscito, nonostante un’infanzia difficile a seguito dell’abbandono della madre e la convivenza con un padre violento e alcolizzato, a scrivere una canzone di successo, I Can Only Imagine, vincitrice del doppio disco di platino e in vetta alle classifiche di musica pop e country americane.

Il film è la trasposizione cinematografica di una storia vera, della vita di un ragazzo che si trova ad affrontare le sue fragilità mostrandone i risvolti psicologici, affettivi ed esistenziali con rara delicatezza narrativa, che non cede mai alla tentazione di indugiare in scene forti suscettibili di emulazione, ma insiste unicamente sulle ricadute negative dei comportamenti illeciti e degli eccessi.La vicenda parte dalla condizione di abbandono e di disagio vissuta dal protagonista del film a causa della dipendenza dall’alcool di suo padre. La frustrazione e la condotta violenta di quest’ultimo provocano numerose ferite interiori e traumi al figlio, che si adopera faticosamente per emanciparsi e trovare la propria strada. Proprio quando le vite dei due sono ormai distanti e sembrano divise per sempre, la profonda trasformazione del padre provocherà una radicale inversione di rotta, consentendo il recupero di un’autentica relazione affettiva familiare e riaprendo la via anche al pieno riscatto del figlio.

Una storia intensa e travolgente, che parla della debolezza dell’uomo e della sua capacità di riscatto, un riscatto che arriva attraverso la ricerca della bellezza, dentro e fuori di sé. Luca Ward - Voce di Dennis Quaid

La trama ufficiale:





"Una canzone per mio padre" è la storia di Bart Millard e di come sia arrivato a scrivere una canzone (I Can Only Imagine) vincitrice del doppio disco di platino, che ha emozionato milioni di persone in tutto il mondo. Lo vediamo dapprima bambino, abbandonato dalla madre e in balia di un padre violento e dipendente dall’alcol; poi adolescente, intento a nascondere i suoi problemi davanti alla fidanzata e a cercare l’ammirazione paterna, inseguendo un sogno non suo, il football americano, precedentemente praticato dal padre. La vita di Bart però ha una svolta, quando scopre - per caso - il suo talento canoro. Dopo il liceo, complice una convivenza con il padre sempre più insostenibile, Bart fugge di casa e si unisce a una band giovanile, che diviene la sua seconda famiglia, con cui gira l’America su un camper. I cinque ragazzi vivono alla giornata, mantenendosi con piccoli concerti nei locali, sino all’incontro con un produttore di successo, Brickell, che farà comprendere a Bart l’importanza di prendere in mano la propria vita, senza “fuggire” dal proprio dolore. Solo dopo un profondo lavoro interiore, Bart riuscirà a ricongiungersi al padre, scrivendo la sua canzone più bella, che cambierà la sua vita e quella di molte altre persone.

Il cast del film: Dennis Quaid, Cloris Leachman, J. Michael Finley, Brody Rose, Tanya Clarke, Madeline Carroll, Taegen Burns, Trace Adkins, Craig Lembke, Priscilla Shirer, Nicole DuPort, Jake B. Miller, Mark Furze.

