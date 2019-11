Box Office Italia, boom La Famiglia Addams - 3 milioni per Siani

Di Federico Boni lunedì 4 novembre 2019

Un weekend di pioggia che ha fatto felice tutti.

Box Office Usa, primato flop per Terminator - Destino oscuro Joker sempre più vicino al miliardo di dollari worldwide. Un lungo fine settimana di pioggia e cinema, per gli italiani, con il box office in festa e ben 6 film sopra il milione di euro totale. A guardare tutti dall'alto in basso La Famiglia Addams, lungometraggio animato in grado di incassare 3.543.888 euro in 4 giorni, con 539.888 ticket staccati e una media per sala superiore ai 6000 euro. Per la Eagle, un trionfo. Sconfitto, ma più che felice, Alessandro Siani. Il giorno più bello del mondo, lanciato in 506 copie, ha debuttato con 2.925.240 euro e una media per sala di quasi 6000 euro. Si tratta della miglior partenza dell'anno per un film italiano, ma Mister Felicità, uscito di primo gennaio, debuttò con 4 milioni. Bisognerà capire la tenuta di questa commedia per famiglie.

Ancora molto bene Maleficent 2, in grado di incassare altri 2.2 milioni, arrivando così ai 10.570.597 euro totali, mentre non ci sono più parole da spendere per Joker. Altri 2.2 milioni di euro in cassa, terza media per copia della chart con 5.500 euro a sala e totale di 27 milioni di euro. Tremano, a questo punto, i 30.282.559 euro di Avengers: Endgame, 2° incasso del 2019. In quinta posizione ha esordito con 1.251.975 euro L'uomo del Labirinto, lanciato in 431 sale e di poco superiore al milione e poco più raccolto al debutto da La ragazza nella nebbia, mentre in sesta piazza troviamo Doctor Sleep, partito con 1.118.764 euro. Sotto il milione, a quota 898.105 euro in 4 giorni, Terminator: Destino Oscuro, mentre Downton Abbey ha raggiunto i 2.3 milioni totali, Tutto il mio folle Amore si è avvicinato ai 2 milioni e Scary Stories to tell in the dark ha raggiunto i 566.504 euro.

Weekend ricco anche il prossimo grazie alle uscite de La Belle Epoque, Parasite, Le ragazze di Wall Street, Gli uomini d'Oro, Attraverso i miei Occhi, Motherless Brooklyn, Una canzone per mio Padre, La famosa invasione degli orsi in Sicilia e Deep.