Qualcosa di meraviglioso: trama, foto e uscita italiana del film con Gérard Depardieu

Di Pietro Ferraro lunedì 4 novembre 2019

Qualcosa di meraviglioso: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico con Gérard Depardieu nei cinema italiani dal 5 dicembre 2019.

Il 5 dicembre Bim Distribuzione porta nei cinema italiani Qualcosa di meraviglioso (Fahim), il film biografico diretto da Pierre-François Martin-Laval e interpretato da Gérard Depardieu al fianco del giovane Assad Ahmed nel ruolo di protagonista.

La trama ufficiale:



Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain, uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese che ha accolto lui e suo padre.

Il film racconta la storia vera di Fahim Mohammad, giovane campione di scacchi che approdato con la sua famiglia in Francia inizialmente non riesce ad ottenere l'asilo politico. Nel frattempo, Fahim aveva iniziato a giocare a scacchi nel club di scacchi di Creteil. Nel 2012 è diventato campione nazionale di scacchi nella categoria under 12. Ha continuato a eccellere negli scacchi e, nel 2016, il suo sistema Elo (metodo utilizzato per calcolare la forza relativa di un giocatore di scacchi) è salito a 2276, posizionandolo tra i primi 150 giocatori del mondo nella categoria under 16.

La storia di Fahim è narrata nel libro "A Clandestine King" scritto da Fahim con Sophie Le Callennec e Xavier Parmentier e pubblicato nel 2014.