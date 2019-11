Joker: nuove foto "dietro le quinte" rivelano un riferimento a Catwoman?

Di Pietro Ferraro lunedì 4 novembre 2019

Alcune nuove foto "dietro le quinte" del film Joker potrebbero includere un riferimento a Catwoman.

Il regista Todd Phillips ha condiviso su Instagram una serie di nuove immagini scattate sul set di Joker, e una di queste foto potrebbe contenere un riferimento a Catwoman.

In "Joker" Joaquin Phoenix interpreta Arthur Fleck, un comico fallito che diventerà l'antieroe di una Gotham proletaria pronta ad esplodere. Il cast del film include anche Robert De Niro nei panni del conduttore Murray Franklin di cui Fleck è ossessionato, Zazie Beetz è Sophie Dumond vicina di casa e interesse amoroso di Fleck e Brett Cullen è Thomas Wayne, presunto padre biologico di Fleck, anche se alla fine del film si materializza l'ipotesi che quasi tutto quello che abbiamo visto sullo schermo in realtà sia il parto della mente disturbata di Fleck.

Ora che Joker è uscito nelle sale sbancando il box-office e infrangendo record, Phillips condivide immagini inedite scattate sul set durante le riprese. Nella didascalia che accompagna la galleria fotografica il regista esprime la sua gratitudine per tutti coloro che hanno sostenuto il film e promette altre immagini in arrivo.

Altre foto dietro le quinte casuali del film. Questo è uno dei nostri test di trucco prima di iniziare le riprese. Ne ho MOLTE altre e le pubblicherò presto non appena ne scoverò altre. #Joker è ovunque. (Ancora una volta, grazie per TUTTI i messaggi, molto toccanti).

Per quanto riguarda il presunto riferimento a Catwoman sarebbe "nascosto" in bella vista in una immagine che ritrae una pagina del diario di Fleck. Alcuni fan sono convinti che il collage che ritrae metà donna in reggicalze e metà gatto sia un sottile cenno a Catwoman che è una figura di spicco nella mitologia di Batman.

Non è noto se ci siano piani per un sequel di "Joker", ma quel che pare certo è che il film non è collegato all'Universo Esteso DC e nemmeno all'imminente film The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.