Animali Fantastici 3, via alle riprese in primavera - ecco il cast completo

Di Federico Boni lunedì 4 novembre 2019

Il 3° capitolo sarà ambientato in Brasile.

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, recensione: l'estrema fatica di trovare il proprio nome Jude Law, nei panni di Silente, si aggiunge al già cospicuo cast del prequel. Leggete la nostra recensione di Animali fantastici - I crimini di Grindelwald Warner Bros. ha dato il via libera al terzo film di Animali fantastici, serie spinoff di Harry Potter. Le riprese della pellicola, come riportato da Deadline, prenderanno vita in primavera. Confermatissimi Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler e Katherine Waterston, mentre spicca come novità la comica Jessica Williams, negli abiti della professoressa Eulalie "Lally" Hicks, insegnante della Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, equivalente americano di Hogwarts.

David Yates dirigerà ancora una volta il tutto, con produttori David Heyman, J. K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, insieme ai produttori esecutivi Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger e Courtenay Valenti. La sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves.

Come avvenuto con i primi due film, il terzo si svolgerà in nuovi continenti, esplorando le culture magiche di tutto il mondo. Il primo capitolo era ambientato nel 1927 a New York e il secondo a Parigi, mentre con il terzo si volerà fino a Rio de Janeiro, in Brasile. Inizialmente annunciate per luglio 2019, le riprese del film sono slittate prima in autunno e infine in primavera. La pellicola, eventuali cambiamenti permettendo, uscirà in sala il 12 novembre 2021.

I primi due capitoli hanno rispettivamente incassato 814,037,575 dollari e 653,755,901 dollari.