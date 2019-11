Nightmare: Elijah Wood vuole produrre un nuovo reboot

Elijah Wood e Daniel Noah vogliono realizzare un nuovo reboot di "Nightmare" con la loro Spectrevision.

Elijah Wood e Daniel Noah sono attivamente impegnati nel tentativo di realizzare un nuovo reboot di Nightmare con la loro casa di produzione Spectrevision, e i due hanno già in mente un potenziale regista per il film. Tra i film prodotti da questa casa di produzione specializzata in horror ricordiamo l'acclamato Mandy con Nicolas Cage, la commedia-horror Cooties con protagonista Elijah Wood, l'horror The Boy sulle vicende di un serial killer in erba e gli imminenti Color Out of Space, nuovo adattamento del racconto "Il colore venuto dallo spazio" di H.P. Lovecraft con protagonista Nicolas Cage e il thriller-horror Daniel Isn't Real con Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold Schwarzenegger, presentato e molto apprezzato lo scorso luglio al Comic-Con di San Diego.

In una recente intervista Daniel Noah ed Elijah Wood hanno rivelato che stanno cercando di reinterpretare uno dei franchise horror più leggendari, producendo una nuova interpretazione del classico Nightmare - Dal profono della notte di Wes Craven. Inoltre Noah suggerisce anche che il regista di "Daniel Is't Real", Adam Egypt Mortimer, sarebbe un buon regista per il potenziale reboot, citando il supporto dei social media che hanno approvato l'idea.

Abbiamo a lungo sognato di avere un nuovo tentativo per rifare Nightmare. Lo stesso Adam Egypt Mortimer, con cui abbiamo appena realizzato Daniel Isn't Real. Quel film e Nigthmare hanno somiglianze un po' oscure, ma ancora tangibili di mondi onirici. Alcune persone hanno già visto Daniel Isn't Real, ed è interessante notare che c'è stato un piccolo movimento su Twitter affinché Adam Mortimer venga assunto per dirigere Nightmare...Non ci sono segreti. Siamo stati in contatto con i titolari dei diritti molte volte. È un vero progetto da sogno per noi avere la possibilità di fare un film in quel franchise. E come ho detto, abbiamo una visione molto specifica. Penso che sarebbe molto sorprendente ed eccitante rifare il franchise.

Durante l'intervista Daniel Noah afferma che ci sono "altri quartieri in questo mondo" che potrebbero essere esplorati. Nessun altro dettaglio è stato rivelato, ma forse questa volta si profila il team giusto per toccare un cult horror di questa portata senza far danni (vedi reboot "Nightmare" del 2010). Wood a questo proposito offre qualche indizio in più sulla loro visione unica della storia.

Mi rendo conto che potrebbe apparire come fare castelli in aria o giocare con icone dell'adolescenza, ma è davvero universo, un personaggio e un'idea con cui sarebbe davvero divertente "giocare". Si sta cercando di fare qualcosa di diverso. Con molti di questi film horror classici che hanno visto così tanti sequel, alla fine è naturale che si giochi un po' con la sola idea. È anche interessante pensare a cosa potremmo fare con un franchise come quello, reinventare o creare qualcosa che giochi con il tono e la chiave del franchise, ma farlo diversamente, portandolo in una direzione leggermente nuova. È un modo divertente di pensare a queste cose.

Nonostante il disastro fatto con il reboot "Nightmare" del 2010 con Jackie Earle Haley nei panni di Freddy Krueger, il film è andato bene al box-office e nel corso degli anni ci sono state voci che New Line stesse prendendo in considerazione un nuovo reboot della serie senza alcun collegamento con il remake del 2010. Dopo quasi un decennio, a dicembre dello scorso anno lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick confermava un reboot di "Nightmare" in sviluppo alla New Line, da allora però non ci sono stati aggiornamenti e nel frattempo i diritti sono tornati in mano al regista Wes Craven.

Se un altro reboot di "Nightmare" verrà girato dovrà, per forza di cose, avere Robert Englund a bordo per un'ultima volta nel ruolo di Freddy Krueger. Dopo aver interpretato l'iconico serial killer e demone dei sogni per l'ultima volta sul grande schermo nel film crossover Freddy vs. Jason, Englund del 2003, Englund ha poi ripreso il ruolo lo scorso anno in un'apparizione speciale nella serie tv I Goldberg. Il ritorno di Englund come Freddy Krueger ha scatenato nei fan e nello stesso Englund il desiderio di rivedere l'originale Freddy Krueger per un'ultima volta sul grande schermo, desiderio espresso anche dall'attrice Heather Langenkamp che dopo aver interpretato Nancy Thompson nell'originale è apparsa anche in Nightmare 3 - I guerrieri del sogno (1987) e Nightmare - Nuovo incubo (1994).

Ribadiamo che non potrà esserci un reboot di "Nightmare" senza l'apporto di Robert Englund, Freddy Krueger non è una maschera come quella di Jason Voorhees o Michael Myers, E' stata la caratterizzazione di Englund che di film in film ha creato il Freddy "icona horror" prima e il Freddy "icona pop" in seguito, quindi il ruolo è impossibile da replicare con un altro attore (qualcuno potrebbe mai sostituire un Ash Williams nella serie "Evil Dead"?). Detto ciò potrebbe esserci benissimo un passaggio di testimone, magari con un nuovo demone del sogno o anche diversi demoni dei sogni alla stregua dei "cenobiti" di Hellraiser, così da poter rilanciare il franchise e ammodernarlo ampliandone la mitologia, senza rischiare di snaturarne troppo le origini.

