King of the Jungle, tornano Glenn Ficarra e John Requa

Di Federico Boni martedì 5 novembre 2019

Zac Efron protagonista del nuovo film di Glenn Ficarra e John Requa.

4 anni dopo Whiskey Tango Foxtrot, e il lancio della premiata e acclamata serie This Is Us, Glenn Ficarra e John Requa tornano dietro la macchina da presa grazie a King of the Jungle, biopic sull'imprenditore tecnologico John McAfee, che vede Zac Efron new entry nel cast.

Charlie Gogolak produrrà il tutto, mentre Condé Nast Entertainment, la Zaftig Films di Ficarra e Requa, MadRiver Pictures ed Epic Entertainment sono le aziende dietro al progetto.

King of the Jungle racconterà la vera storia del magnate della tecnologia McAfee, creatore del software McAfee Antivirus, che ha incassato la sua fortuna, ha lasciato la civiltà e si è trasferito nella giungla in Belize. Qui ha dato vita ad un complesso di pistole, sesso e follia, neanche fosse un moderno colonnello Kurtz. Il progetto si basa su un articolo pubblicato sulla rivista Wired di Condé Nast da Joshua Davis.

Scritta da Scott Alexander e Larry Karaszewski (Dolemite Is My Name), la sceneggiatura ruota attorno all'investigatore della rivista Wired Ari Furman (interpretato da Efron), che accetta quello che secondo lui parrebbe essere un compito ordinario. Intervistare McAfee. Peccato che una volta arrivato in Belize, Furman si ritrovi coinvolto nella crescente paranoia di McAfee.

Il film è in cantiere da diversi anni e in precedenza aveva intrigato Seth Rogen e Michael Keaton. I produttori sperano di iniziare a girare all'inizio del 2020.

Fonte: HollywoodReporter