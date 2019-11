Star Wars 9: svelate nuove figures Funko Pop! di Dark Side Rey e C-3PO occhi rossi

Di Pietro Ferraro martedì 5 novembre 2019

Funko Pop! svela le immagini delle nuove figures ispirate alla Dark Rey e al C-3PO dagli occhi rossi di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

La Dark Rey di Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha la sua figure ufficiale targata Funko Pop!. Dark Rey è apparsa per la prima volta nel filmato mostrato all'Expo D23 la scorsa estate. Il personaggio è davvero un mistero, e lo stesso si può dire di C-3PO e dei suoi luminosi occhi rossi, versione dell'amato droide che Funko Pop! ha voluto omaggiare con una nuova speciale figure.

Oltre a Dark Rey e C-3PO dagli occhi rossi, la nuova linea Funko Pop! dedicata a "L'ascesa di Skywalker" includerà anche i Cavalieri di Ren. Tutte e sei le figures hanno le loro armi distintive: blaster, fucile, falce, ascia, cannone e spada. Ci sono anche due diverse versioni di Kylo Ren, una delle quali si illumina al buio, insieme a D-O e BB-8. Tutte queste figures saranno disponibili da gennaio 2020 e sono attualmente disponibili in pre-ordine.

Ci sono state molte ipotesi sulla misteriosa Dark Rey e su come si inserisce in "L'ascesa di Skywalker". Mentre alcuni credono che potrebbe essere un clone malvagio creato dall'imperatore Palpatine, c'è un'altra teoria che si collega all'Impero colpisce ancora con Rey che in realtà starebbe guardando una versione malvagia di se stessa in una grotta, come fece a suo tempo Luke Skywalker durante il suo addestramento su Dagobah.

"L'ascesa di Skywalker" di J.J. Abrams uscirà nei cinema italiani il 18 dicembre e concluderà definitivamente la Saga Skywalker.