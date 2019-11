Skyline 3: trama, cast e dettagli del sequel "Skylin3s"

Rivelati trama, cast e dettagli del sequel "Skyline 3" di Vertical Entertainment.

Disponibili online dettagli sul sequel Skyline 3 aka Skylin3s. Il co-creatore del franchise Liam O'Donnell torna a scrivere e dirigere dopo aver diretto il godibile sequel Beyond Skyline del 2017. Il produttore Matthew Chausse torna al fianco di Colin e Greg Strause e O'Donnell per finanziare questo terzo film.

Lindsey Morgan (The 100) torna nei panni della Rose Corley di "Beyond Skyline" per recitare al fianco di Jonathan Howard (Godzilla II: King of the Monsters), Alexander Siddig (Il trono di spade), Rhona Mitra (Underworld - La ribellione dei Lycans), Daniel Bernhardt (John Wick 3) e James Cosmo (Chernobyl).

La trama ufficiale recita:





Il capitano Rose Corley è un essere umano nato con superpoteri extraterrestri che hanno un prezzo: è l'unica persona abbastanza forte da battere gli invasori alieni ma ha bisogno di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato ritmo di invecchiamento. Una combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora una fuggitiva ricercata. Rose viene strappata via dal suo nascondiglio dai militari e ancora una volta gli viene chiesto di combattere. Gli ibridi alieni-umani che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre stanno per ribellarsi e cadere sotto il controllo alieno. Con sole 72 ore a disposizione, Rose viene inviata in missione sulla nave madre aliena per salvare l'umanità.

Il film originale Skyline non è stato un enorme successo con 21,3 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e 45,4 milioni di dollari dai mercati internazionali per un totale di 66,8 milioni di dollari, ma con un budget di soli 10 milioni di dollari il risultato al box-office è diventato apprezzabile. L'originale era diretto dai fratelli Colin e Greg Strause, che oltre a gestire la società di effetti visivi Hydraulx hanno diretto anche Aliens vs. Predator 2.

Per il sequel "Beyond Skyline" i fratelli Strause sono rimasti a bordo come produttori esecutivi, il budget è raddoppiato rispetto al film originale con 20 milioni di dollari investiti e un cast che ha visto coinvolti nomi di richiamo come Frank Grillo (Captain America: Civil War) e l'artista marziale Iko Uwais (The Raid). Liam O'Donnell, che ha scritto l'originale "Skyline" con Joshua Cordes, ha scritto e diretto questo primo sequel che caso più unico che raro si è rivelato ben più divertente e coinvolgente rispetto al deludente film originale, speriamo che Skyline 3 riesca a bissare.