Dog, esordio alla regia per Channing Tatum

Di Federico Boni mercoledì 6 novembre 2019

Regia a 4 mani per Channing Tatum e Reid Carolin.

Deadline riporta che Channing Tatum sarà il protagonista di Dog, road movie in salsa comedy da lui anche co-diretto al fianco di Reid Carolin, sceneggiatore dei due Magic Mike. Per entrambi sarà l'esordio alla regia.

Tatum interpreterà un ex ranger dell'esercito americano che insieme al suo compagno Lulu, un cane da pastore belga, intraprende un viaggio lungo la costa del Pacifico per andare al funerale del suo migliore amico. La sceneggiatura è scritta da Tatum e Carolin al fianco di Brett Rodriguez. Tatum e Carolin produrranno il tutto insieme ai partner della Free Association, Peter Kiernan e Gregory Jacobs.

Le riprese del film inizieranno nella primavera-estate del 2020. Channing Tatum e Reid Carolin hanno iniziato a collaborare 11 anni or sono con Stop-Loss, interpretato dal primo e prodotto dal secondo. Successivamente si sono ritrovati in 10 Years, Sotto assedio - White House Down, 22 Jump Street, La truffa dei Logan e nei due Magic Mike.

Fonte: Comingsoon.net