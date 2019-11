The Mandela Effect: nuovo trailer del thriller complottista con Robin Lord Taylor

mercoledì 6 novembre 2019

The Mandela Effect: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di David Guy Levy in uscita negli Stati Uniti il 6 dicembre 2019.

Disponibile un nuovo trailer e una locandina di The Mandela Effect, il thriller "complottista" scritto e diretto da David Guy Levy e in uscita negli Stati Uniti il 6 dicembre.

Cos'è l'Effetto Mandela? Alcuni credono che sia un fenomeno reale che molti non possono spiegare e che implica l'induzione esterna di falsi ricordi. Ma come fanno tante persone a ricordare la stessa identica cosa o a condividere il ricordo di un qualcosa mai realmente accaduto? Questa è l'idea alla base del nuovo thriller "The Mandela Effect", che esplora questa cosiddetta cospirazione sullo sfondo del lutto di un padre di famiglia che ha recentemente perso la figlia.

In "The Mandela Effect", un uomo è ossessionato da fatti ed eventi che sono stati collettivamente ricordati da migliaia di persone. Credendo che i fenomeni siano il sintomo di qualcosa di più grande, la sua ossessione alla fine lo porta a mettere in discussione la realtà stessa. A questo proposito alcuni commentatori, come l'esperta in "paranormale" Fiona Broome, hanno tirato in ballo realtà alternative per spiegare i falsi ricordi condivisi.

Il regista ha utilizzato esempi reali del fenomeno tratti dai recessi profondi di Internet per raccontare la storia di un uomo sull'orlo del baratro. I fan di X-Files ricorderanno anche un episodio dell'undicesima stagione intitolato appunto L'effetto Mandela (The Lost Art of Forehead Sweat) con Murder e Scully che indagano su alcuni esperimenti di oblio collettivo indotto, iniziati negli anni '70 dal governo statunitense, che avevano lo scopo di rimuovere e all'occorrenza sostituire ricordi compromettenti.

Il cast di "The Mandela Effect" include Robin Lord Taylor noto soprattutto per il ruolo di Pinguino in Gotham, serie tv che ha chiuso i battenti lo scorso anno. Il resto del cast vede Charlie Hofheimer (Escape at Dannemora, Would You Rather) nel ruolo principale, Aleksa Palladino (The Irishman, The Loudest Voice), Madeleine McGraw (Toy Story 4, Ant-Man and the Wasp) e Clarke Peters (His Dark Materials - Queste oscure materie, The Wire).

Fonte: Joblo.com