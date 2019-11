Game of Death: trailer della commedia horror di Sebastien Landry & Laurence "Baz" Morais

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 novembre 2019

Game of Death: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Sebastien Landry Laurence & "Baz" Moraiss.

Disponibili trailer e poster di Game of Death, sanguinosa dark comedy horror diretta da Sebastien Landry & Laurence "Baz" Morais.

Scritto da Landry, Morais, Edouard H. Bond e Philip Kalin-Hajdu, "Game of Death" è descritto come se "Jumanji incontrasse Assassini Nati" con i giocatori costretti ad uccidere per sopravvivere. Il trailer presenta teste che esplodono, torrenti di sangue e corpi fatti a pezzi.

La trama ufficiale:





Uccidere o essere ucciso è la regola d'oro del "Gioco della morte". Peggio per quei sette millennial che ignoreranno questa regola. Ora la testa di ognuno esploderà a meno che non uccidano qualcuno. Si rivolteranno l'uno contro l'altro per sopravvivere, o questa giornata di sole sarà l'ultima per gli innocenti della loro città nel mezzo del nulla?

Il film è interpretato da Sam Earle, Victoria Diamond, Emelia Hellman, Catherine Saindon, Nick Serino, Erniel Baez D., Thomas Vallieres e Jane Hackett.

Il co-sceneggiatore Philip Kalin-Hajdu ha prodotto "Game of Death" con Pierre-Alexandre Bouchard, Mathias Bernard e Antoine Disle. Michael Kraetzer e Nicolás Onetti sono a bordo come produttori associati.