Hypnotic, Ben Affleck per Robert Rodriguez

Di Federico Boni mercoledì 6 novembre 2019

Robert Rodriguez dimentica Alita con Hypnotic, da lui scritto e diretto.

Archiviato Batman, Ben Affleck sarà il protagonista dell'action thriller Hypnotic, nuovo film di Robert Rodriguez. La produzione dovrebbe iniziare nel mese di aprile, secondo quanto riportato da Deadline.

"Avendo lavorato con Ben in alcuni dei suoi pluripremiati progetti, tra cui Argo e The Town, ho visto come la sua versatilità e creatività lo hanno reso uno dei registi di maggior talento sia davanti che dietro la macchina da presa", ha dichiarato Jeff Robinov in una nota . "È molto significativo collaborare di nuovo con Ben in questo thriller pieno di suspense e straordinariamente avvincente So che lui e Robert realizzeranno un film fantastico".

In Hypnotic, Affleck interpreterà un detective che rimane incastrato in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma segreto del governo. Tutto questo mentre indaga su una serie di impossibili rapine. Il film è scritto da Robert Rodriguez, da poco visto al cinema con Alita: Battle Angel. Per Affleck il listone di film in arrivo si fa quindi sempre più ricco. Non solo il dramma sportivo The Way Back, che uscirà l'anno prossimo, bensì anche l'adattamento cinematografico del thriller Netflix The Last Thing He Wanted con Anne Hathaway e Willem Dafoe, senza dimenticare The Last Duel di Ridley Scott con Matt Damon e Adam Driver e il thriller Deep Water.