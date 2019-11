Roland Emmerich, "per fare Midway ho drasticamente ridotto il mio stipendio"

Midway: nuovo trailer italiano e locandine del film di guerra di Roland Emmerich Il regista di "Independence Day" torna al cinema il 27 novembre 2019 per raccontare l'epica battaglia di Midway. Re dei disaster movie, il tedesco Roland Emmerich tornerà a breve in sala 3 anni dopo il deludente Independence Day - Rigenerazione con l'atteso Midway, war movie sulla celebre battaglia delle Midway avvenuta nell'Oceano Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Intervistato da Variety, il regista di Godzilla, Stargate, 2012 e The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo ha ammesso le difficoltà incontrate nel riuscire a ottenere l'importante budget.



L'abbiamo fatto in modo davvero semplice. La prima volta che volevo fare questo film - 20 anni fa - avevo bisogno di un budget di, credo, 155, 160 milioni di dollari. Poi, quando siamo usciti dagli studios, era ancora sui 125 milioni. Quindi, quando ci siamo resi conto che dovevamo farlo in modo indipendente, l'ho portato a 98 milioni. E ha funzionato. Improvvisamente, a volte ti rendi conto di quanto spreco ci sia nei film fatti con gli studios, in un certo senso. Ma devo dire che ho rinunciato un po' al mio stipendio. Una gran parte. Ma va bene. Non posso dire quanto l'abbia tagliato. Il mio agente vorrebbe uccidermi.