The Seventh Day, un horror demoniaco per Guy Pearce

Di Federico Boni giovedì 7 novembre 2019

Ancora esorcismi al cinema con The Seventh Day.

Trieste Science+Fiction 2018, The Dark, recensione: l'abuso in chiave horror con un tocco d'umanità Muovendo le premesse da un normale zombie movie, The Dark diventa a poco a poco qualcosa di diverso. Leggete la nostra recensione Presentato come "Training Day che incontra l'Esorcista", The Seventh Day avrà come protagonista Guy Pearce, con Cinestate e Fangoria in cabina produttiva e Justin P. Lange alla regia.

Il film ruoterà attorno ad un famoso esorcista che segue un prete alle prime armi per il suo primo giorno da esorcista. Voltage Pictures si occuperò delle vendite internazionali della pellicola. P. Lange, che ha anche sceneggiato la pellicola, ha scritto e diretto nel 2018 The Dark, lungometraggio horror tratto da un suo corto, presentato al Tribeca Festival e nominato per il Fangoria Chainsaw Award 2019 come miglior lungometraggio d'esordio. Mai distribuito nelle sale d'Italia, The Dark è stato presentato un anno fa al Trieste Science+Fiction Festival.

Per Pearce sarà un ritorno al genere horror a 10 anni da Non avere paura del buio, sceneggiato da Guillermo Del Toro e co-interpretato da Katie Holmes, e a 20 anni da L'insaziabile.

Fonte: Deadline