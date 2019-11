Paranormal Activity, il reboot/sequel ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 8 novembre 2019

I Mini Pony avranno un altro capitolo cinematografico.

Paranormal Activity: Paramount e Blumhouse lavorano ad un settimo film Paramount e Blumhouse annunciano un settimo film del franchise horror Paranormal Activity. 6 anni dopo Paranormal Activity: The Ghost Dimension, la Paramount Pictures farà uscire il settimo capitolo dell'infinito e molto redditizio franchise horror, nel 2007 in grado di incassare 193,355,800 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 15.000. I 5 successivi sequel hanno incassato quasi 700 milioni, per un totale worldwide che sfiora i 900 milioni di dollari complessivi, dinanzi a costi quasi inesistenti.

Era chiaro che prima o poi la Paramount avrebbe fatto risorgere Paranormal Activity, con una release diventata ora ufficiale. 19 marzo 2021. Bisognerà ora capire se sarà sequel o reboot. Tutto tace sul nome del regista.

La major ha rivelato anche un'altra release, ovvero il sequel di My Little Pony, dopo i 60 milioni di dollari incassati dall'originale nel 2017. Uscirà al cinema il 24 settembre 2021.

Fonte: Comingsoon.net